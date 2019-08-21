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Видео: впервые за 19 лет вершина Белухи покорилась парапланеристу из Новосибирска

Рубрика: общество

02.09.2019 10:11

фото и видео Александра Кружелева

Александр Кужелев совершил соло-восхождение на гору Белуху, чтобы затем слететь с неё; почти 20 лет никто не решался на такое.

Парапланерист из Новосибирска Александр Кужелев покорил одну из крупнейших гор России Белуху и снял об этом захватывающее видео. Ролик пилот выложил на своей странице на видеохостинге YouTube.

До этого единственный полёт с Белухи состоялся 20 июля 2000 года. Тогда два горноалтайских парапланериста Игорь Левкин и Иван Усанов решились на отважный подвиг и слетели с вершины горы. Это событие легло в основу короткометражного фильма «Полёт по-русски». Почти 20 лет никому не удавалось повторить это, пока за дело не взялся новосибирский пилот Александр Кужелев.

«Я решил повторить это восхождение, но в другом формате. Ребята это сделали вдвоём, я же поднялся на вершину Белухи один. На это мне потребовалось почти семь часов. Возникли небольшие трудности перед самым взлётом – пришлось лететь против ветра. Я даже оставил часть снаряжения на горе, чтобы облегчить вес. Но вид был просто потрясающий», – рассказал Сиб.фм отважный покоритель горных вершин.

За подвигом Александра у основания горы следил его друг. Снятые им кадры тоже стали частью ролика «Полёт с Белухи». 

Напомним, 28 августа появилось видео, на котором новосибирский парапланерист поднял в небо играющего аккордеониста.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Алтай параплан полёт

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