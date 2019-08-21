0 балла
+9
66.62 73.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

вчера 19:45 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

вчера 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

вчера 11:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

Рубрика: общество

02.09.2019 23:20

Фото с официального сайта президента России

В понедельник, 2 сентября Владимир Путин с рабочим визитом посетил Прибайкалье; глава государства посетил среднюю школу, встретился с местным населением и провёл совещание.

В Иркутской области продолжается ликвидация последствий июльского наводнения. В понедельник, 2 сентября, регион посетил президент России. По сообщению официального сайта главы государства, в рамках рабочего визита Владимир Путин посетил среднюю школу №6 в посёлке Тулун, наиболее пострадавшем от наводнения, встретился с местными жителями и провел совещание, посвящённое решению жилищного вопроса населения Прибайкалья.

Первым пунктом программы рабочего визита стало посещение Тулунской средней школы №6. Здание попало в зону подтопления, и ему был нанесён существенный урон. Однако правительство Иркутской области и Тулунского района приложили максимум усилий, чтобы восстановить учебное заведение 1 сентября. Сегодня здесь учатся также и ученики из средней школы №20, которая была полностью разрушена наводнением.

Глава государства поздравил учеников с началом учебного года, поблагодарил их за мужество и помощь взрослым и пожелал успехов.

После посещения школы, Владимир Путин встретился с местными жителями, а также теми, кто помогал устранять последствия стихии. Местные жителя обозначили ряд проблем. В частности, фельдшер из посёлка Вознесенский Нижнеудинского района рассказала о том, что часть домов, попавших в зону подтопления, комиссией по ЧС были признаны пригодными для жилья. Но суть в том, что на одной улице останется по одному или два дома. Это не рационально. Местные жители просят, чтобы им выделили участки земли в верхней зоне посёлка. Президент России пообещал разобраться с этим вопросам и отметил, важность того, что люди хотят остаться на своей малой родине.

А руководитель ООО «Московский тракт» рассказал о том, что власти города Тулуна до сих пор не заключили с ним контракт на оказание услуг по очистке улиц от мусора. Несмотря на то, что работы были выполнены на сумму 321 миллион рублей. Владимир Путин пообещал урегулировать этот порос. Кроме того, местные жители попросили при строительстве тех или иных объектов инфраструктуре отдавать предпочтение местным жителям. Это не только позволит создать рабочие места, но и позволит направить часть налогов в местные бюджеты.

На совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка Владимир Путин потребовал от чиновников максимально вникать в проблемы местного населения. В частности он поручил ускорить работу по обеспечению жильём пострадавших от наводнения граждан. На 2 сентября всего лишь 2008 семей из 5143 получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья. 

Также президент России обратил внимание присутствующих на восстановление образовательных учреждений – школ и детских садов. Он посоветовал не затягивать с решением этого вопроса.

«Учебный год начался вовремя, слава богу, и это, действительно, позитивный результат, достигнутый общими усилиями. Хочу за это вас поблагодарить. Но мы понимаем, что решения во многом являются промежуточными, многие здания школ и детских садов ещё только предстоит построить заново, — подчеркнул глава государства.

Он попросил чётко отладить работу созданных консультационных центров, приёмных губернатора, горячих линий областного правительства.

3 сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских воинов в боях на Халхин-Голе.

Напомним, 20 июля Владимир Путин признал работу по ликвидации наводнения в Иркутской области неудовлетворительной.

 

Анатолий Якимов

Теги: наводнения Иркутская область Путин Владимир

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

«Путёвку» в новое здание для переполненной школы вручил глава Заксобрания Новосибирской области

вчера 19:45 Общество 0 Коммент.

В России прогнозируют рост цен на авиабилеты

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с началом учебного года поздравил Андрей Травников

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский областной суд отклонил кассационную жалобу кандидата в мэры

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее жирного кота

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Медведь напал на сторожа в Якутии

вчера 14:31 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка нашла иглу от шприца в шашлыке

вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

Из-за смерти мальчика отменили День знаний в якутском посёлке

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирских школьников оставили без букетов на День знаний

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

«Школа ХХI века» с лифтом открылась в селе Бурмистрово

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Магазинный вор в Новосибирске оказался многодетным отцом

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Спекулянтов приструнят, а студентов отправят в армию: как изменится законодательство с 1 сентября

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске презентовали программу развития пассажирского транспорта

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Самый большой в Новосибирске гимнастический зал готовит будущих олимпийских чемпионов

вчера 11:54 Общество 0 Коммент.

Новосибирский руфер снял озеро с лотосами возле ТЭЦ

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения в Тулуне вчера 17:13 На Байкале установили бюст Путина вчера 11:01

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из...

Image

Восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске

Image

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на ...

Image

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

Image

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон д...

Image

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

Image

Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке