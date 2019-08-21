Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

Фото с официального сайта президента России

В понедельник, 2 сентября Владимир Путин с рабочим визитом посетил Прибайкалье; глава государства посетил среднюю школу, встретился с местным населением и провёл совещание.

В Иркутской области продолжается ликвидация последствий июльского наводнения. В понедельник, 2 сентября, регион посетил президент России. По сообщению официального сайта главы государства, в рамках рабочего визита Владимир Путин посетил среднюю школу №6 в посёлке Тулун, наиболее пострадавшем от наводнения, встретился с местными жителями и провел совещание, посвящённое решению жилищного вопроса населения Прибайкалья.

Первым пунктом программы рабочего визита стало посещение Тулунской средней школы №6. Здание попало в зону подтопления, и ему был нанесён существенный урон. Однако правительство Иркутской области и Тулунского района приложили максимум усилий, чтобы восстановить учебное заведение 1 сентября. Сегодня здесь учатся также и ученики из средней школы №20, которая была полностью разрушена наводнением.

Глава государства поздравил учеников с началом учебного года, поблагодарил их за мужество и помощь взрослым и пожелал успехов.

После посещения школы, Владимир Путин встретился с местными жителями, а также теми, кто помогал устранять последствия стихии. Местные жителя обозначили ряд проблем. В частности, фельдшер из посёлка Вознесенский Нижнеудинского района рассказала о том, что часть домов, попавших в зону подтопления, комиссией по ЧС были признаны пригодными для жилья. Но суть в том, что на одной улице останется по одному или два дома. Это не рационально. Местные жители просят, чтобы им выделили участки земли в верхней зоне посёлка. Президент России пообещал разобраться с этим вопросам и отметил, важность того, что люди хотят остаться на своей малой родине.

А руководитель ООО «Московский тракт» рассказал о том, что власти города Тулуна до сих пор не заключили с ним контракт на оказание услуг по очистке улиц от мусора. Несмотря на то, что работы были выполнены на сумму 321 миллион рублей. Владимир Путин пообещал урегулировать этот порос. Кроме того, местные жители попросили при строительстве тех или иных объектов инфраструктуре отдавать предпочтение местным жителям. Это не только позволит создать рабочие места, но и позволит направить часть налогов в местные бюджеты.

На совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка Владимир Путин потребовал от чиновников максимально вникать в проблемы местного населения. В частности он поручил ускорить работу по обеспечению жильём пострадавших от наводнения граждан. На 2 сентября всего лишь 2008 семей из 5143 получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья.

Также президент России обратил внимание присутствующих на восстановление образовательных учреждений – школ и детских садов. Он посоветовал не затягивать с решением этого вопроса.

«Учебный год начался вовремя, слава богу, и это, действительно, позитивный результат, достигнутый общими усилиями. Хочу за это вас поблагодарить. Но мы понимаем, что решения во многом являются промежуточными, многие здания школ и детских садов ещё только предстоит построить заново, — подчеркнул глава государства.

Он попросил чётко отладить работу созданных консультационных центров, приёмных губернатора, горячих линий областного правительства.

3 сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских воинов в боях на Халхин-Голе.

Напомним, 20 июля Владимир Путин признал работу по ликвидации наводнения в Иркутской области неудовлетворительной.