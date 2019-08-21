Заряжающийся телефон убил током 10-летнюю девочку

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Заряжающийся телефон убил током 10-летнюю девочкуРубрика: проиcшествия
02.09.2019 11:03
фото с сайта pixabay.com
10-летняя девочка получила смертельный удар током от заряжающегося телефона; следствие выясняет подробности происшествия.
Девочка в селе Большие Березники получила удар током во время пользования телефоном, заряжавшимся от сети, сообщает СК РФ по республике Мордовия.
Пострадавшую без сознания обнаружила в комнате мама. Девочка скончалась в больнице, несмотря на медицинскую помощь.
Сейчас проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в июне подросток упал на рельсы метро, засмотревшись в мобильный телефон.
Эмиль Фукс
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