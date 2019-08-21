Житель Новосибирска поразил рыбаков фотографией огромного судака

фото с портала FishingSib

Сибиряк поймал большую рыбину в Томской области; пользователи интернета поздравили его с таким уловом.

Новосибирец вместе с семьёй отправился на рыбалку в Томскую область и на второй день путешествия поймал там гигантского судака. Фотографиями своего трофея, вес которого составил почти семь килограммов, он поделился на портале FishingSib.

«Второй день встречает нас теплым утром, вдоль перекатов активизируется окунь. Вечером часов в девять начинает на мелководье "вылазить" судак до килограмма. ИИИ!!! вечером первый трофей на четырех метрах, судак далеко за шесть килограммов. Так и провели на воде два дня. Рыба активна, и щука, и судак, и окунь, но ее стоянки очень изменчивы. Непередаваемые ощущения при встречах с крупным хищником», – рассказывает счастливый рыбак (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Комментарии не заставили себя ждать:

«Судачище классный!»

«Отличный судачара».

Это был первый выезд сибиряка на природу в Томской области. Но после такой удачной рыбалки он, несомненно, вернётся туда, чтобы побить свой рекорд.

Напомним, в конце августа «страшнюга» из Оби удивила новосибирских рыбаков.