Жителей Бердска судят за пять незаконно добытых косуль

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Незаконной охотой занимались двое мужчин из Бердска в Ордынском районе Новосибирской области; охотников раскрыли сотрудники ГИБДД.

Уголовное дело по статье «Незаконная охота» в отношении двух жителей Бердска передали в суд, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчины занимались добычей косуль на территории Ордынского района. За ночь охотники добыли пять особей, разделали, тщательно запаковали и спрятали в багажник.

Мясо животных обнаружили сотрудники ГИБДД, остановившие автомобиль злоумышленников для проверки. В ходе следственных действий выяснилось, что причинённый Новосибирской области ущерб от незаконной добычи – 200 тысяч рублей. У охотников конфисковали снегоход, два ружья, навигатор и всю добычу.

Напомним, в июне врачи боролись за спасение молодой косули, упавшей со скалы в Иркутске.