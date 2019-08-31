Животных выпускают из-за решётки в Новосибирском зоопарке

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Животных выпускают из-за решётки в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
02.09.2019 08:39
фото новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
Новосибирский зоопарк продолжает эксперимент с естественными ограждениями; из-за решётки выпустили верблюдов и лам.
В Новосибирском зоопарке решили отказаться от железных решёток в некоторых вольерах. Первыми металлические прутья убрали в жилище пони. Решётку заменили на деревянную изгородь. Это, по мнению сотрудников зоопарка, позволяет беспрепятственно наблюдать за жизнью лошадей.
Следующими под эксперимент попали ламы и верблюды. С их вольера тоже исчез тяжёлый металлический забор. На мену ему пришла изгородь из стволов деревьев. Также в вольерах установлена система электронный пастух, чтобы у животных не возникало желания покинуть территорию.
Напомним, постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла, как малыш мангуст достаёт маму.
Татьяна Картавых
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