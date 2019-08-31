Животных выпускают из-за решётки в Новосибирском зоопарке

фото новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк продолжает эксперимент с естественными ограждениями; из-за решётки выпустили верблюдов и лам.

В Новосибирском зоопарке решили отказаться от железных решёток в некоторых вольерах. Первыми металлические прутья убрали в жилище пони. Решётку заменили на деревянную изгородь. Это, по мнению сотрудников зоопарка, позволяет беспрепятственно наблюдать за жизнью лошадей.

Следующими под эксперимент попали ламы и верблюды. С их вольера тоже исчез тяжёлый металлический забор. На мену ему пришла изгородь из стволов деревьев. Также в вольерах установлена система электронный пастух, чтобы у животных не возникало желания покинуть территорию.

Напомним, постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла, как малыш мангуст достаёт маму.