Ай диваны: Сибирь даёт ответ «Икее»

фото и видео «АЙ Диво»

Жители Новосибирска смогут отдыхать на самых удобных бескаркасных диванах; они намного долговечнее своих традиционных аналогов.

В Новосибирске начали производить удивительно удобные и невероятно прочные бескаркасные диваны и кресла-кровати «Умка».

В чём удобство?

В бескаркасной мебели нет механизмов, которые могут сломаться в самый неподходящий момент. Из неё не торчат пружины, а ещё – у нее нет ножек, которые могут оцарапать ваше новое напольное покрытие. Или, что ещё хуже, пол в съёмной квартире.

Чем это удивительно?

Лёгким движением руки бескаркасный диванчик может превратиться в полноценное спальное место с качественным матрасом толщиной 20 (!) сантиметров размером 160х200 сантиметров. Впрочем, если вы пожелаете спать на кровати другого размера, в компании изготовят изделие, соответствующее этим требованиям.

Почему это практично?

Чтобы освежить внешний вид бескаркасной мебели, достаточно расстегнуть замок-молнию, снять чехол и отправить его в стиральную машину. И не нужно дорогостоящей перетяжки обивки!

Найти кресло-кровать по душе можно в Центре бескаркасной мебели «Ай Диво». Там же вы сможете выбрать любые цвета и материалы для чехлов.

Еще один бесспорный плюс – стоимость дивана, кресла-кровати «Умка» от «Ай Диво» сопоставима и порой оптимальнее цен на аналоги от IKEA. А вот долговечность, удобство и универсальность в разы превосходят любую продукцию такого же назначения.

Новосибирцы уже успели по достоинству оценить мебель от «Ай Диво». А те, кто не верит на слово, могут протестировать образцы и оформить заказ в салоне на Красном проспекте, 2/1.

Приходите на бесплатный тест-драйв!

Центр бескаркасной мебели и подушек для беременных «Ай Диво»

8-800-775-46-85

8 (383) 255-24-25

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