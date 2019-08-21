Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

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Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усиленоРубрика: общество
03.09.2019 17:32
Фото правительства Новосибирской области
В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы медицинской профилактики и диспансеризации населения; за два года медосмотр должны пройти все жители региона.
На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели вопросы улучшения здоровья населения. Как отметил глава региона, одним из важнейших мероприятий национального проекта «Здравоохранение» является диспансеризация.
«За два года нам предстоит обеспечить охват населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией на 100 процентов. Только в этом году необходимо предоставить возможность для диспансеризации миллиону двумстам тысячам новосибирцев. Это большая работа», – отметил Андрей Травников.
С призывом усилить работу по привлечению населения к прохождению медосмотров обратился губернатор к главам районов и городских округов. Кроме того, он поручил обеспечить необходимое информирование население и привлекать работодателей для диспансеризации работников.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил о ходе проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения. По его словам, в регионе разработано и реализуется семь региональных проектов, направленных в том числе и на снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, а также на увеличение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи и рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
По словам министра, диспансеризация и профилактические осмотры являются одними из основных мероприятий, проводимых в рамках первично-медицинской помощи, позволяющих быстро и своевременно выявить социально значимые заболевания. В течение двух лет диспансеризацию должны пройти 100 % населения региона. В мае 2019 года план профосмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения увеличен до 1 235 790 человек. При этом охват взрослого населения составит 55,9 %.
Пройти диспансеризацию в Новосибирской области можно в 67 лечебных учреждениях, 60 их которых подведомственны региональному министерству здравоохранения. При медицинских организациях функционируют 60 отделений и кабинетов медпрофилактики, а также девять центров здоровья для взрослого населения. Для удобства работающих граждан профосмотры и диспансеризация проводится в вечерние часы (до 20:00) и по субботам.
В населённых пунктах, где проживают до 100 человек, медосмотры проводятся с использованием двух передвижных мобильных комплексов, выезды которых проводятся в малонаселённые пункты Куйбышевского, Кыштовского, Северного, Барабинского и Колыванского районов. В ходе работы передвижных медицинских пунктов осмотрено 632 человека в 60 населённых пунктах, сделано 372 флюорографических исследования. В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано приобретение ещё 13 передвижных мобильных комплексов.
Напомним, 30 августа губернатор Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации во всех районах Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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