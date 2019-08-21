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Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

Рубрика: общество

03.09.2019 17:32

Фото правительства Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области обсудили вопросы медицинской профилактики и диспансеризации населения; за два года медосмотр должны пройти все жители региона.

На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели вопросы улучшения здоровья населения. Как отметил глава региона, одним из важнейших мероприятий национального проекта «Здравоохранение» является диспансеризация.

«За два года нам предстоит обеспечить охват населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией на 100 процентов. Только в этом году необходимо предоставить возможность для диспансеризации миллиону двумстам тысячам новосибирцев. Это большая работа», – отметил Андрей Травников.

С призывом усилить работу по привлечению населения к прохождению медосмотров обратился губернатор к главам районов и городских округов. Кроме того, он поручил обеспечить необходимое информирование население и привлекать работодателей для диспансеризации работников.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил о ходе проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения. По его словам, в регионе разработано и реализуется семь региональных проектов, направленных в том числе и на снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, а также на увеличение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи и рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

По словам министра, диспансеризация и профилактические осмотры являются одними из основных мероприятий, проводимых в рамках первично-медицинской помощи, позволяющих быстро и своевременно выявить социально значимые заболевания. В течение двух лет диспансеризацию должны пройти 100 % населения региона. В мае 2019 года план профосмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения увеличен до 1 235 790 человек. При этом охват взрослого населения составит 55,9 %.

Пройти диспансеризацию в Новосибирской области можно в 67 лечебных учреждениях, 60 их которых подведомственны региональному министерству здравоохранения. При медицинских организациях функционируют 60 отделений и кабинетов медпрофилактики, а также девять центров здоровья для взрослого населения. Для удобства работающих граждан профосмотры и диспансеризация проводится в вечерние часы (до 20:00) и по субботам.

В населённых пунктах, где проживают до 100 человек, медосмотры проводятся с использованием двух передвижных мобильных комплексов, выезды которых проводятся в малонаселённые пункты Куйбышевского, Кыштовского, Северного, Барабинского и Колыванского районов. В ходе работы передвижных медицинских пунктов осмотрено 632 человека в 60 населённых пунктах, сделано 372 флюорографических исследования. В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано приобретение ещё 13 передвижных мобильных комплексов.

Напомним, 30 августа губернатор Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации во всех районах Новосибирской области.

 

Анатолий Якимов

Теги: медицина здравоохранение Правительство Новосибирской области

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