Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

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Ученики Чумаковской средней школы 3 сентября вынужденно прогуляли занятия; из-за размытой прошедшими накануне дождями дороги до них не смог доехать школьный автобус.

Школьный автобус не смог забрать детей из села Балман Куйбышевского района, чтобы затем отвезти их на занятия в Чумаково. Это произошло из-за того, что автодорога Чумаково – Балман на одном из участков – грунтовая. Из-за прошедших дождей её размыло, и автобус просто не смог по ней проехать. Об этом Сиб.фм рассказал директор Чумаковской средней школы.

О ситуации рассказали сегодня и на пресс-конференции Андрея Травникова. Губернатор поблагодарил население за своевременный сигнал.

«Буквально несколько часов назад два министра – образования и транспорта, доложили, что за 2 и 3 сентября не было ни одного срыва подвоза детей в школы», – отметил губернатор.

Андрей Травников пообещал разобраться в предоставлении недостоверной информации. Губернатор также признал, что далеко не все грунтовые дороги приведены в нормальное состояние. Несмотря на увеличение объёмов работ по сельским территориям, избежать таких ситуаций не удаётся. За полтора года в еженедельном режиме вопросу ремонта грунтовых дорог уделяется повышенное внимание. Травников подчеркнул, что в первую очередь дорожники ремонтируют дороги, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм бывший директор Балманской средней школы Геннадий Переверзев, сейчас в селе всего девять учеников.

«Шестеро обучаются в начальной школе здесь, в Балмане, а трое учащихся с 5 по 8 классы вынуждены ездить ежедневно за 30 километров», – сообщил бывший директор.

А директор Чумаковской средней школы Андрей Бакаев рассказал корреспонденту Сиб.фм, что проблема с подвозом детей уже разрешилась.

«Уже 4 сентября дети из села Балман продолжат занятия в нашей школе. Всего автобус с той стороны подвозит 15 учеников: из Балмана, Сергиевки, Андреевки», – уточнил Андрей Бакаев.

Он также отметил, что проблем с подвозом школьников из села Балман в ближайшее время возникнуть не должно.

Напомним, 19 июля стало известно, что в этом году приобретут 31 школьный автобус.