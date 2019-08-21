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Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

Рубрика: общество

04.09.2019 07:31

Фото со страницы Ивана Почевалова в социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина уверен, что полицейские откажутся расследовать дело; теперь он ищет очевидца произошедшего.

Бердчанин ищет мужчину, напавшего на его 17-летнюю дочь. О произошедшем он рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, на девушку напали 1 сентября в подъезде дома № 37 по улице Попова. Отец сразу бросился на помощь дочери, но преступника ему догнать не удалось: злоумышленник скрылся.

Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако отец считает, что никто не станет разбираться в этом деле, так как все живы. Также житель Бердска рассказал, что есть запись с камеры наблюдения магазина, откуда злоумышленник начал преследовать девушку. На ролике видно, что мимо проходил мужчина. Фото прохожего отец девушки опубликовал под постом и попросил всех, кто знает о нём что-либо либо написать в личные сообщения, либо позвонить в полицию.

Также, спустя несколько часов после публикации поста, мужчина добавил, что с ним связалась женщина, дочь которой попала в аналогичную ситуацию. На девушку напали год назад в микрорайоне Белокаменном в Бердске. По фото со страницы мужчины пострадавшая на 90% узнала своего мучителя. Однако полиция отказала им в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июле 2019 года хромого педофила без зуба разыскивали в Новосибирске.

 

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирская область насилие интернет розыск Бердск

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Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

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Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» победила в первом матче КХЛ

вчера 22:03 Общество 0 Коммент.

Фейк об отравлении «Тархуном» возмутил соцсети под Новосибирском

вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС

вчера 19:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

вчера 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

вчера 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

вчера 14:51 Политика 0 Коммент.

Сельский староста спас из огня школьный автобус под Новосибирском

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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