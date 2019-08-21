Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

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Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчинуРубрика: общество
04.09.2019 07:31
Фото со страницы Ивана Почевалова в социальной сети "ВКонтакте"
Мужчина уверен, что полицейские откажутся расследовать дело; теперь он ищет очевидца произошедшего.
Бердчанин ищет мужчину, напавшего на его 17-летнюю дочь. О произошедшем он рассказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, на девушку напали 1 сентября в подъезде дома № 37 по улице Попова. Отец сразу бросился на помощь дочери, но преступника ему догнать не удалось: злоумышленник скрылся.
Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако отец считает, что никто не станет разбираться в этом деле, так как все живы. Также житель Бердска рассказал, что есть запись с камеры наблюдения магазина, откуда злоумышленник начал преследовать девушку. На ролике видно, что мимо проходил мужчина. Фото прохожего отец девушки опубликовал под постом и попросил всех, кто знает о нём что-либо либо написать в личные сообщения, либо позвонить в полицию.
Также, спустя несколько часов после публикации поста, мужчина добавил, что с ним связалась женщина, дочь которой попала в аналогичную ситуацию. На девушку напали год назад в микрорайоне Белокаменном в Бердске. По фото со страницы мужчины пострадавшая на 90% узнала своего мучителя. Однако полиция отказала им в возбуждении уголовного дела.
Напомним, в июле 2019 года хромого педофила без зуба разыскивали в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке
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