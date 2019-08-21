Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

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По решению суда в Мариинске на месяц закрыли детский сад; в здании обнаружено значительное превышение допустимой концентрации радона.

Суд Мариинска закрыл на 30 дней детский сад «Алёнка». В игровых комнатах, медкабинете и спальнях зафиксировали четырёхкратное превышение показателей активности радона.

Уровень максимальной активности газа составил 851,76 беккереля на кубический метр при норме не более 200 беккерелей на кубический метр, говорится в сообщении суда.

«Продукты распада радона, попадая в лёгкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в лёгочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку лёгких, альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов», – сообщает пресс-служба Мариинского суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 16 июля специалисты Роспотребнадзора рассказали, как новосибирцам защищаться от радона.