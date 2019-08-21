Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

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Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэраРубрика: политика
03.09.2019 17:55
фото с сайта избирательной комиссии Новосибирска
В Новосибирске продолжается досрочное голосование на выборах мэра; участки будут работать до 7 сентября.
В Новосибирске около двух тысяч человек уже проголосовали на выборах мэра. С 28 августа до 7 сентября на избирательных участках проходит досрочное голосование. Процедура доступна для тех горожан, кто в день выборов – 8 сентября, будет занят на работе, окажется в отъезде или, например, в больнице. Как отметила председатель избиркома Новосибирска, для досрочного голосования необходимо прийти в участковую комиссию, написать заявление, предъявить паспорт и сделать выбор.
«Конечно, члены избирательных комиссий будут лояльно относиться к обращениям горожан и не станут затягивать процесс досрочного голосования. Но, отмечу, поездка на дачу не является уважительной причиной», – отметила председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая.
Для удобства горожан избирательные участки для досрочного голосования открыты в будние дни с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.
Напомним, треть жителей Новосибирска уже определились с кандидатурой своего мэра.
Татьяна Картавых
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