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Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

Рубрика: политика

03.09.2019 17:55

фото с сайта избирательной комиссии Новосибирска

В Новосибирске продолжается досрочное голосование на выборах мэра; участки будут работать до 7 сентября.

В Новосибирске около двух тысяч человек уже проголосовали на выборах мэра. С 28 августа до 7 сентября на избирательных участках проходит досрочное голосование. Процедура доступна для тех горожан, кто в день выборов – 8 сентября, будет занят на работе, окажется в отъезде или, например, в больнице. Как отметила председатель избиркома Новосибирска, для досрочного голосования необходимо прийти в участковую комиссию, написать заявление, предъявить паспорт и сделать выбор.

«Конечно, члены избирательных комиссий будут лояльно относиться к обращениям горожан и не станут затягивать процесс досрочного голосования. Но, отмечу, поездка на дачу не является уважительной причиной», – отметила председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая.

Для удобства горожан избирательные участки для досрочного голосования открыты в будние дни с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00.

Напомним, треть жителей Новосибирска уже определились с кандидатурой своего мэра.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область выборы Мэрия Новосибирска

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

сегодня 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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