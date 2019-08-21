Фейк об отравлении «Тархуном» возмутил соцсети под Новосибирском

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Искитимцы не поверили старой истории про бутылку смертельного лимонада; автор сообщения о фейке посоветовал спросить учителей.

Жители Искитима столкнулись с паническими сообщениями якобы от учителей, предупреждавших о «смертельно опасных» лимонадах. Сегодня, 3 сентября сообщение о рассылках появилось в паблике «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

«Как сегодня выяснилось, по чатам и мессенджерам жителей Искитима начал распространяться вброс о мальчике, якобы отравившемся тархуном и умершем через несколько дней. Тех, кому пришло подобное, просим не поддаваться панике, а ввести в гугле запрос по ключевым словам отравился тархуном мальчик — а после спросить рассылающих этот фейк учителей, для чего они это делают», – анонимно написал подписчик группы.

По данным СМИ, подобные рассылки происходили ещё семь лет назад, с подобным текстом: «Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил "Тархун" (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте». Также, неизвестные начинали рассылки на тему списка якобы опасных для детей сладких продуктов и йогуртов «Растишка», «Агуша», «Тёма».

Напомним, 30 июля крёстные ходы с МЧС против лесных пожаров в Сибири назвали фейком.