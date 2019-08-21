Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС
Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет
Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий
Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской областиРубрика: общество
03.09.2019 20:03
Фото с сайта pixabay.com,изображение несёт иллюстративный характер
Молодая карасучанка часто переодевается в заметную одежду и иногда кидается под машины; девушку видели за «молитвами неким богам».
Молодая девушка в красной кофточке шокировала водителей Карасука, кидаясь под машины. Сегодня, 3 сентября пост о неадекватно ведущем себя пешеходе появился в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».
Житель Карасука рассказал в паблике, что встретил в микрорайоне «Черёмушки» девушку с неадекватным поведением, одетую в красную кофточку, которая кидалась под автомобили. Один из местных водителей также подтвердил информацию – днём 1 сентября около 16:00 он едва избежал ДТП с ней в районе «Совхоза»
Подписчица Ирина, попросившая не указывать фамилию, рассказала Сиб.фм, что периодически видела молодую девушку 30-35 лет, ростом в 165-170 сантиметров, худую, с тёмными длинными волосами. Местная жительница сообщила, что девушка всегда одевается по-разному, но демонстративно и часто машет руками.
«На прошлой неделе шёл дождь, и она вышла в образе невесты – в белом платье в пол, фате и в жёлтых шлёпанцах. Девушка странно двигалась и было похоже на то, что она восхваляла кого-то. Это было между домами на улице Ленина №139 и №141», – рассказала Сиб.фм Ирина.
Редакция Сиб.фм обратилась к жителям Карасука с просьбой сфотографировать девушку, человек может быть объявлен в розыск как пропавший или нуждаться в медицинской помощи.
Напомним, 31 августа лисёнок на проезжей части в Барнауле попал на видео.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС
Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет
Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий
Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Новости по теме
Популярное