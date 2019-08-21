Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

Фото с сайта pixabay.com,изображение несёт иллюстративный характер

Молодая карасучанка часто переодевается в заметную одежду и иногда кидается под машины; девушку видели за «молитвами неким богам».

Молодая девушка в красной кофточке шокировала водителей Карасука, кидаясь под машины. Сегодня, 3 сентября пост о неадекватно ведущем себя пешеходе появился в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».

Житель Карасука рассказал в паблике, что встретил в микрорайоне «Черёмушки» девушку с неадекватным поведением, одетую в красную кофточку, которая кидалась под автомобили. Один из местных водителей также подтвердил информацию – днём 1 сентября около 16:00 он едва избежал ДТП с ней в районе «Совхоза»

Подписчица Ирина, попросившая не указывать фамилию, рассказала Сиб.фм, что периодически видела молодую девушку 30-35 лет, ростом в 165-170 сантиметров, худую, с тёмными длинными волосами. Местная жительница сообщила, что девушка всегда одевается по-разному, но демонстративно и часто машет руками.

«На прошлой неделе шёл дождь, и она вышла в образе невесты – в белом платье в пол, фате и в жёлтых шлёпанцах. Девушка странно двигалась и было похоже на то, что она восхваляла кого-то. Это было между домами на улице Ленина №139 и №141», – рассказала Сиб.фм Ирина.

Редакция Сиб.фм обратилась к жителям Карасука с просьбой сфотографировать девушку, человек может быть объявлен в розыск как пропавший или нуждаться в медицинской помощи.

Напомним, 31 августа лисёнок на проезжей части в Барнауле попал на видео.