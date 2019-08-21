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Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

Рубрика: общество

03.09.2019 20:03

Фото с сайта pixabay.com,изображение несёт иллюстративный характер

Молодая карасучанка часто переодевается в заметную одежду и иногда кидается под машины; девушку видели за «молитвами неким богам».     

Молодая девушка в красной кофточке шокировала водителей Карасука, кидаясь под машины. Сегодня, 3 сентября пост о неадекватно ведущем себя пешеходе появился в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».

Житель Карасука рассказал в паблике, что встретил в микрорайоне «Черёмушки» девушку с неадекватным поведением, одетую в красную кофточку, которая кидалась под автомобили. Один из местных водителей также подтвердил информацию – днём 1 сентября около 16:00 он едва избежал ДТП с ней в районе «Совхоза»  

Подписчица Ирина, попросившая не указывать фамилию, рассказала Сиб.фм, что периодически видела молодую девушку 30-35 лет, ростом в 165-170 сантиметров, худую, с тёмными длинными волосами. Местная жительница сообщила, что девушка всегда одевается по-разному, но демонстративно и часто машет руками.

«На прошлой неделе шёл дождь, и она вышла в образе невесты – в белом платье в пол, фате и в жёлтых шлёпанцах. Девушка странно двигалась и было похоже на то, что она восхваляла кого-то. Это было между домами на улице Ленина №139 и №141», – рассказала Сиб.фм Ирина.

Редакция Сиб.фм обратилась к жителям Карасука с просьбой сфотографировать девушку, человек может быть объявлен в розыск как пропавший или нуждаться в медицинской помощи.

Напомним, 31 августа лисёнок на проезжей части в Барнауле попал на видео.

Никита Манько

Теги: психология ДТП болезни девушки

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Лента новостей

Предложить новость

Сибирь победила в первом матче КХЛ

сегодня 22:03 0 Коммент.

Фейк об отравлении «Тархуном» возмутил соцсети под Новосибирском

сегодня 20:32 Общество 0 Коммент.

Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

сегодня 20:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС

сегодня 19:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

сегодня 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

сегодня 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

сегодня 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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