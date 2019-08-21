Группа Silenzium сняла страстный клип на берегу Обского моря

фото и видео с Youtube-канала группы Silenzium

Скрипачки из Новосибирска выпустили новое музыкальное видео; они исполнили кавер на классическое произведение.

Девушки-скрипачки из группы Silenzium обрадовали поклонников своего творчества выпуском нового клипа. Музыкальное видео на произведение итальянского композитора Антонио Вивальди появилось в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«Представляем вашему вниманию наш новый клип — Silenzium — Storm (Vivaldi cover)! В настоящее время существует очень много версий этого классического шедевра, но мы не смогли пройти мимо, не показав миру своё видение этой музыки. Для нас Шторм— это про природу.. женщины! Женщины свободной, страстной, красивой и счастливой в своей свободе! Надеемся, вам понравится!» – говорится в описании ролика (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Режиссёром музыкального клипа выступил Сергей Суховей, который уже ранее работал с исполнительницами. Сбор денег на съёмки видео проходил в интернете.

Ролик уже набрал несколько тысяч просмотров на YouTube и получил восторженные отзывы от поклонников творчества музыкального коллектива.

Напомним, 1 сентября известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска.