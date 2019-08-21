Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

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В 2019 году на развитие сельских территорий потратят 518 миллионов рублей; в настоящее время разрабатывается новая комплексная программа развития.

Глава региона Андрей Травников рассказал о планах участия Новосибирской области в новой федеральной программе по развитию сельских территорий.

В следующем году завершится региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий», поэтому правительство Новосибирской области серьёзно задумалось о том, что же будет дальше. В настоящее время уже разрабатывается новая комплексная программа, для которой муниципалитеты начали присылать свои заявки.

«Наша программа готовится на основе федеральной, которая предусматривает финансирование порядка 2,3 триллиона рублей на все регионы. Эти средства заложены на такие направления, как современный облик сельских территорий, развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений, содействие занятости сельского населения, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий», – отметил глава региона Андрей Травников

На развитие сельских территорий в 2019 году направлено 518 млн рублей. Из них 85,2 млн выделено только на улучшение жилищных условий людей. Также 34 млн было вложено в строительство водопровода в Искитимском и Доволенском районах.

Андрей Травников подчеркнул, что до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» качественным водоснабжением должны быть обеспечены 14 муниципальных образований. К этому сроку доля населения, снабжаемая чистой питьевой водой, должна вырасти до 91,8 %.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» до 2024 года на благоустройство сельских территорий будет направлено 5 миллиардов рублей. Из них 1,1 млрд только в текущем году.

В настоящее время в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в Новосибирской области быстрее, чем в других регионах Сибири, строят и ремонтируют школы и детские сады. Также в районы области поступил 21 новый школьный автобус. До конца года планируется введение в эксплуатацию ещё 10.

Губернатор Новосибирской области отметил, что до конца 2019 года 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов введут в регионе. Отмечается, что в Колыванском районе уже начал работать первый в области передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля КамАЗ. Кроме того, уже несколько передвижных ФАП появилось в некоторых районах региона.

Напомним, ранее Андрей Травников поручил усилено провести диспансеризацию в Новосибирской области.