Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

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Жительница Омска воспользовалась услугами косметолога; затем она отказалась платить и перестала выходить на связь.

Постоянная клиентка омской косметологической клиники сделала себе уколы красоты на 30 тысяч рублей, но в итоге отказалась платить за них. Информация об этом появилась на официальной странице салона в Instagram. Отмечается, что девушка знала о стоимости инъекций, но после проведения процедур оказалось, что она не в состоянии заплатить.

Клиника подала заявление в суд и выиграла дело: мошенница теперь будет вынуждена оплатить все оказанные услуги, судебные расходы и проценты за пользование чужими денежными средствами.

«Каждый труд должен быть оплачен. Все взрослые люди понимают, что за потраченное время, предоставленные услуги и препараты нужно платить», – написано в сообщении организации.

Напомним, 20 августа жительница Барнаула отсудила компенсацию за отравление роллами.