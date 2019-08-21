Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

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Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную суммуРубрика: общество, woman
03.09.2019 15:59
фото с сайта pixabay.com
Жительница Омска воспользовалась услугами косметолога; затем она отказалась платить и перестала выходить на связь.
Постоянная клиентка омской косметологической клиники сделала себе уколы красоты на 30 тысяч рублей, но в итоге отказалась платить за них. Информация об этом появилась на официальной странице салона в Instagram. Отмечается, что девушка знала о стоимости инъекций, но после проведения процедур оказалось, что она не в состоянии заплатить.
Клиника подала заявление в суд и выиграла дело: мошенница теперь будет вынуждена оплатить все оказанные услуги, судебные расходы и проценты за пользование чужими денежными средствами.
«Каждый труд должен быть оплачен. Все взрослые люди понимают, что за потраченное время, предоставленные услуги и препараты нужно платить», – написано в сообщении организации.
Напомним, 20 августа жительница Барнаула отсудила компенсацию за отравление роллами.
Никита Минин
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