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Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

Рубрика: общество, woman

03.09.2019 15:59

фото с сайта pixabay.com

Жительница Омска воспользовалась услугами косметолога; затем она отказалась платить и перестала выходить на связь.

Постоянная клиентка омской косметологической клиники сделала себе уколы красоты на 30 тысяч рублей, но в итоге отказалась платить за них. Информация об этом появилась на официальной странице салона в Instagram. Отмечается, что девушка знала о стоимости инъекций, но после проведения процедур оказалось, что она не в состоянии заплатить. 

Клиника подала заявление в суд и выиграла дело: мошенница теперь будет вынуждена оплатить все оказанные услуги, судебные расходы и проценты за пользование чужими денежными средствами. 

«Каждый труд должен быть оплачен. Все взрослые люди понимают, что за потраченное время, предоставленные услуги и препараты нужно платить», – написано в сообщении организации.

Напомним, 20 августа жительница Барнаула отсудила компенсацию за отравление роллами.

 

Никита Минин

Теги: красота женщины Омская область косметология

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сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

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Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

сегодня 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

сегодня 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Группа Silenzium сняла страстный клип на берегу Обского моря

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

«Она непорядочный человек»: Путина возмутило поведение чиновницы, оскорбившей пострадавших от наводнения

сегодня 10:02 Политика 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят башню высотой 200 метров

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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