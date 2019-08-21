Холодно и мокро: погода в Новосибирске 3 сентября

Фото Сиб.фм

Во вторник, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременные дожди; однако скоро наступит бабье лето.

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области погода ожидается пасмурной, с переменной облачностью и осадками.

Во вторник, 3 сентября, по данным сайта gismeteo.ru, синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха днём +12…+18 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +7…+10.

Ветер южный 1-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, в течение суток будет незначительно колебаться.

В народе говорили, если на 3 сентября в лесу много рябины, то осень будет дождливой.

Напомним, 2 сентября синоптики обещали прохладную и ветреную погоду.