Холодно и мокро: погода в Новосибирске 3 сентября

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Холодно и мокро: погода в Новосибирске 3 сентябряРубрика: общество
03.09.2019 08:15
Фото Сиб.фм
Во вторник, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременные дожди; однако скоро наступит бабье лето.
В ближайшие несколько дней в Новосибирской области погода ожидается пасмурной, с переменной облачностью и осадками.
Во вторник, 3 сентября, по данным сайта gismeteo.ru, синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха днём +12…+18 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +7…+10.
Ветер южный 1-4 метра в секунду, с порывами до 8-11. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, в течение суток будет незначительно колебаться.
В народе говорили, если на 3 сентября в лесу много рябины, то осень будет дождливой.
Напомним, 2 сентября синоптики обещали прохладную и ветреную погоду.
Анатолий Якимов
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