Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

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Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябреРубрика: общество, спорт
03.09.2019 10:43
Фото с официального сайта ХК «Сибирь»
В сентябре ХК «Сибирь» проведёт 11 встреч; Сиб.фм публикует календарь предстоящих игр новосибирской команды.
Во вторник, 3 сентября, ХК «Сибирь» стартует в Континентальной хоккейной лиге. Сиб.фм публикует полный календарь игр с участием «Сибири» на сентябрь.
3 сентября. Новосибирск. 19:30 (здесь и далее время местное – прим. Сиб.фм).
«Сибирь» – «Амур» (Хабаровск)
5 сентября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Адмирал» (Владивосток)
7 сентября. Новосибирск. 17:30.
«Сибирь» – «Салават Юлаев» (Уфа)
10 сентября. Санкт-Петербург. 23:30.
СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь»
12 сентября. Минск. 23:10.
«Динамо» (Минск) – «Сибирь»
14 сентября. Подольск, Московская область. 21:00.
«Витязь» (Московская область) – «Сибирь»
18 сентября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Трактор» (Челябинск)
20 сентября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Амур»
23 сентября. Новосибирск. 19:30.
«Сибирь» – «Ак Барс» (Казань)
28 сентября. Хабаровск. 14:00.
«Амур» – «Сибирь»
30 сентября. Владивосток. 18:30.
«Адмирал» – «Сибирь»
Напомним, 30 августа в течение нескольких часов были проданы все билеты на первый хоккейный матч «Сибири» с хабаровским «Амуром».
Анатолий Якимов
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