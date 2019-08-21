Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

Фото с официального сайта ХК «Сибирь»

В сентябре ХК «Сибирь» проведёт 11 встреч; Сиб.фм публикует календарь предстоящих игр новосибирской команды.

Во вторник, 3 сентября, ХК «Сибирь» стартует в Континентальной хоккейной лиге. Сиб.фм публикует полный календарь игр с участием «Сибири» на сентябрь.

3 сентября. Новосибирск. 19:30 (здесь и далее время местное – прим. Сиб.фм).

«Сибирь» – «Амур» (Хабаровск)

5 сентября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Адмирал» (Владивосток)

7 сентября. Новосибирск. 17:30.

«Сибирь» – «Салават Юлаев» (Уфа)

10 сентября. Санкт-Петербург. 23:30.

СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь»

12 сентября. Минск. 23:10.

«Динамо» (Минск) – «Сибирь»

14 сентября. Подольск, Московская область. 21:00.

«Витязь» (Московская область) – «Сибирь»

18 сентября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Трактор» (Челябинск)

20 сентября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Амур»

23 сентября. Новосибирск. 19:30.

«Сибирь» – «Ак Барс» (Казань)

28 сентября. Хабаровск. 14:00.

«Амур» – «Сибирь»

30 сентября. Владивосток. 18:30.

«Адмирал» – «Сибирь»

Напомним, 30 августа в течение нескольких часов были проданы все билеты на первый хоккейный матч «Сибири» с хабаровским «Амуром».