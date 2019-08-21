Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

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Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажираРубрика: общество
03.09.2019 11:31
Фото с сайта jetphotos.com
В аэропорту города Нерюнгри 3 сентября совершил незапланированную посадку самолёт, следовавший по маршруту Хабаровск – Новосибирск; на высоте 10 000 метров одному из пассажиров стало плохо.
В аэропорту Толмачёво задерживается прибытие рейса S7-5238 Хабаровск – Новосибирск. Самолёт опаздывает в связи с экстренной посадкой в аэропорту города Нерюнгри. По сообщению местных СМИ, одному из пассажиров стало плохо на высоте 10 000 метров, и он упал в обморок.
По словам представителя авиакомпании S7 в нерюнгринском аэропорту Чульман Александра Пестонова, задержка самолёта составила около часа.
«Пожилой пассажир летел вместе с супругой и внуком. Когда самолёт набрал высоту, ему неожиданно стало плохо, и он практически потерял сознание», – рассказал подробности корреспонденту Сиб.фм представитель авиакомпании.
На борту не было врачей или медицинских работников, поэтому командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, которым оказался нерюнгринский Чульман.
Когда самолёт приземлился, недомогающего пассажира осмотрели врачи скорой помощи, которые прибыли по вызову в аэропорт. Они провели необходимые исследования: сделали анализ крови на сахар, кардиограмму, измерили давление.
После всех манипуляций медиков пассажир принял решение продолжить полёт. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7-5238 прибудет в Новосибирск в 12:15, а не в 10:20, как это заявлено в расписании.
Напомним, 8 июля на борту самолёта Новосибирск – Якутск умерла пассажирка.
Анатолий Якимов
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