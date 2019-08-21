Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

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Игорь Решетников руководил министерством культуры региона с 2016 года; подписано ли заявление, пока неизвестно.

Глава регионального министерства культуры Игорь Решетников покидает правительство Новосибирской области. Пост министра культуры он занял 22 января 2016 года.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Игорь Решетников подтвердил, что написал заявление об увольнении. О причинах решения на данный момент ничего не известно.

Игорь Решетников в 1985 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После окончания службы в армии работа Решетникова была связана со сферой культуры. С 2010 года Решетников работал в должности заместителя министра культуры Новосибирской области. А спустя шесть лет был назначен министром.

Напомним, в начале июня в отставку ушла министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.