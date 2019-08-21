Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Черепановском районе произошло смертельное ДТП; 37-летний мужчина сел на мотоцикл, не имея водительских прав.

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что несчастный случай произошёл в городе Черепаново вчера в 20:00. 35-летний водитель, находясь за рулём Toyota Vista, поворачивал в сторону дома на улице Спирякова и не заметил, что в одном направлении с ним двигался мотоциклист. После столкновения мужчина, передвигавшийся на байке, скончался на месте.

Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что мужчина ездил на мотоцикле без водительских прав.

Напомним, 1 сентября стало известно, что восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске.