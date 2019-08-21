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Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

03.09.2019 13:17

фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Черепановском районе произошло смертельное ДТП; 37-летний мужчина сел на мотоцикл, не имея водительских прав.

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что несчастный случай произошёл в городе Черепаново вчера в 20:00. 35-летний водитель, находясь за рулём Toyota Vista, поворачивал в сторону дома на улице Спирякова и не заметил, что в одном направлении с ним двигался мотоциклист. После столкновения мужчина, передвигавшийся на байке, скончался на месте.

Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что мужчина ездил на мотоцикле без водительских прав. 

Напомним, 1 сентября стало известно, что восьмилетняя школьница осиротела после страшного ДТП в Бийске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП авария

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний

сегодня 08:19 Общество 0 Коммент.

Холодно и мокро: погода в Новосибирске 3 сентября

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

Гадюка напугала жителей посёлка под Новосибирском

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Рост уровня жизни в Новосибирске отмечают эксперты

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Учёные создали перспективную вакцину для борьбы с ВИЧ

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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