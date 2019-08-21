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Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

04.09.2019 07:53

Фото с сайта Pixabay.com

Хозяйке с трудом удалось выгнать незваного гостя; сейчас мужчине предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища.

Житель Барнаула вломился в чужой дом после того, как наелся галлюциногенных грибов. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина гулял по улицам и зашёл в один из домов, чтобы найти место для ночлега. Увидев открытую квартиру, он вошёл туда и лёг спать. Хозяйке с трудом удалось выгнать незнакомца из дома. На улице его задержала полиция.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что перед прогулкой съел галлюциногенный гриб. Расследование и экспертиза подтвердили, что барнаулец не отвечал за свои действия. Ему предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища. На данный момент дело направлено в суд.

Напомним, в августе 2019 кровоточащий гриб нашли под Новосибирском.

Дарья Мелехова

Теги: полиция грибы Барнаул Следком

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Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

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вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

Городская шаманка кидалась под машины в Новосибирской области

вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС

вчера 19:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

вчера 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

вчера 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

вчера 14:51 Политика 0 Коммент.

Сельский староста спас из огня школьный автобус под Новосибирском

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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