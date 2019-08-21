Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

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Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в БарнаулеРубрика: проиcшествия
04.09.2019 07:53
Фото с сайта Pixabay.com
Хозяйке с трудом удалось выгнать незваного гостя; сейчас мужчине предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища.
Житель Барнаула вломился в чужой дом после того, как наелся галлюциногенных грибов. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, мужчина гулял по улицам и зашёл в один из домов, чтобы найти место для ночлега. Увидев открытую квартиру, он вошёл туда и лёг спать. Хозяйке с трудом удалось выгнать незнакомца из дома. На улице его задержала полиция.
На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что перед прогулкой съел галлюциногенный гриб. Расследование и экспертиза подтвердили, что барнаулец не отвечал за свои действия. Ему предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища. На данный момент дело направлено в суд.
Напомним, в августе 2019 кровоточащий гриб нашли под Новосибирском.
Дарья Мелехова
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