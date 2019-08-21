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Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет

Рубрика: общество

03.09.2019 18:56

Фото с сайта agf-clinica.ru

Женщина хотела красиво выйти на пенсию и накопила более 120 тысяч рублей с зарплаты учителя; бывший муж забрал их и уехал к морю.

Неудачливый новосибирец устроил развод, а потом обокрал супругу после 16 лет отношений. Сегодня, 3 сентября Октябрьский районный суд начал рассматривать дело о краже с банковского счёта в крупном размере.

Супруги Николай и Мария решили развестись в 2017 году, после 16 лет совместной жизни. Мужчина уехал жить в Калининград, где работал в «Почте России» и выполнял переводы с немецкого, пока жена трудилась учительницей в Новосибирске. Согласно материалам дела, 50-летний мужчина разочаровался в своей работе и вынужден был вернуться к 57-летней экс-супруге уже в ноябре 2018 года. 

Ещё полгода он сидел без работы «на шее», но в марте смог устроиться и решил отпраздновать, выпив водки. По данным прокуратуры, на глаза мужчине попался смартфон бывшей супруги и он решил посмотреть сколько у неё денег на счету. Обнаружив 126 тысяч рублей на карте, он зашёл в компьютер, нашёл файл с паролями на «рабочем столе» и с помощью «Сбербанк-Онлайн» перевёл деньги себе на счёт.

Согласно показаниям обвиняемого, Николай увидел СМС о перечислении денег на его счёт, испугался и решил бежать в Калининград. Он купил билеты и улетел к Балтийскому морю, а затем провёл три месяца в безуспешных поисках работы, потратив все накопления.

«Вернувшись 9 июня, обвиняемый узнал о том, что жена написала заявление в полицию. На следующий день мужчина пришёл и написал явку с повинной, дело будет рассмотрено в особом порядке. Потерпевшая не возражает против смягчённого наказания, но заявила иск о взыскании украденной суммы», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Согласно показаниям 58-летней потерпевшей, женщина долго откладывала средства на подтяжку лица перед выходом на пенсию. Дело поступило в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание за кражу с банковского счёта в крупном размере составляет до шести лет лишения свободы.

Напомним, 30 августа в прокуратуре рассказали о том, как новосибирские дети принесли в школу патроны и довели мать до суда.

Никита Манько

Теги: семьи кражи пенсионеры суд

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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