Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

Фото с сайта shutterstock.com

В различных номинациях отличились музеи Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края.

Новосибирск не попал в список городов, где можно увидеть хорошие музейные экспозиции. Об этом сообщили на сайте Российского военно-исторического общества.

Итоги конкурса музеев подвели в понедельник, 2 сентября, в день окончания Второй Мировой войны. Участие приняли 150 музеев со всей России. Больше всего заявок поступило из Кемеровской, Саратовской, Пензенской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского края, а также Республик Татарстан и Саха (Якутия).

В конкурсе могли принять участие как большие известные музеи, залы военной славы, так и музеи поисковых объединений при школах. Также значительный процент от участников составили краеведческие музеи.

Три музея из Сибири стали лучшими в различных номинациях. Так, «Юргинский районный библиотечно-музейный комплекс» деревни Талая Кемеровской области стал первым в рубрике «Лучший музей сельского поселения», а красноярский «Музей Мемориал Победы» попал в список лучших музеев городского поселения. Среди школьных выделили музей при средней школе села Подымахино Усть-Кутунского района Иркутской области.

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.