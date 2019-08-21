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Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

Рубрика: общество

04.09.2019 07:09

Фото с сайта shutterstock.com

В различных номинациях отличились музеи Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края.

Новосибирск не попал в список городов, где можно увидеть хорошие музейные экспозиции. Об этом сообщили на сайте Российского военно-исторического общества.

Итоги конкурса музеев подвели в понедельник, 2 сентября, в день окончания Второй Мировой войны. Участие приняли 150 музеев со всей России. Больше всего заявок поступило из Кемеровской, Саратовской, Пензенской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского края, а также Республик Татарстан и Саха (Якутия).

В конкурсе могли принять участие как большие известные музеи, залы военной славы, так и музеи поисковых объединений при школах. Также значительный процент от участников составили краеведческие музеи.

Три музея из Сибири стали лучшими в различных номинациях. Так, «Юргинский районный библиотечно-музейный комплекс» деревни Талая Кемеровской области стал первым в рубрике «Лучший музей сельского поселения», а красноярский «Музей Мемориал Победы» попал в список лучших музеев городского поселения. Среди школьных выделили музей при средней школе села Подымахино Усть-Кутунского района Иркутской области. 

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь.

Дарья Мелехова

Теги: Сибирь музеи рейтинги Новосибирск

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вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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