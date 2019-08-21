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Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС

Рубрика: общество

03.09.2019 19:18

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Водитель не справился с управлением в дождь и вылетел под грузовик; следствие не нашло проблем с колеёй на дороге.

Водитель «Лада Гранта» с наклейками службы «Яндекс.Такси» ответил за смертельное ДТП на дамбе. Сегодня, 3 сентября Советский районный суд вынес приговор за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Инцидент произошёл в ночь на 25 октября 2018 года, около 00:35. Согласно материалам дела, 45-летний таксист превысил скорость и у дома по адресу Плотинная, 1 корпус 5 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger. После удара «Ладу» отбросило в тягач с полуприцепом Volvo.

Основной удар пришёлся на правую заднюю дверь «Лады». Пассажирка такси, 41-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Как сообщали тогда подписчики «АСТ-54», водитель не получил серьёзных травм.

«Суд назначил обвиняемому один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права управления ТС на полтора года. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Советского района Мария Шеин.

В прокуратуре добавили, что фактов влияния колеи, либо плохих дорожных условий в данном приговоре не установлено.

Напомним,8 июля новосибирский таксист был осуждён за трагическое ДТП со «стритрейсером» на Красном проспекте.

 

Никита Манько

Теги: такси ДТП суд трагедии

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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