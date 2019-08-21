«Она непорядочный человек»: Путина возмутило поведение чиновницы, оскорбившей пострадавших от наводнения

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Глава государства провёл личную встречу с жителями Тулуна; Владимир Путин впервые услышал историю о грубых высказываниях чиновницы.

Во время визита Владимира Путина в Иркутскую область 2 сентября жители Тулуна поинтересовались у президента, будет ли отстранена от должности начальник пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич. Президент заявил, что впервые слышит историю о чиновнице, которая оскорбила пострадавших от наводнения. Слова Владимира Путина цитирует издание Irk.ru.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», – отметил президент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 15 августа в сети появилась аудиозапись, на которой некая женщина, предположительно, Алашкевич, рассказывает о своих впечатлениях от встречи президента Владимира Путина с жителями Иркутской области. Она довольно резко называет людей «быдлом» и «бичевнёй». После этого была назначена специальная экспертиза, которая подтвердила, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы губернатора региона.

Напомним, 21 августа Сиб.фм выяснил, как ещё представители властей оскорбляли людей.