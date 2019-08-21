Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

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Метеорологи пообещали новосибирцам холодный сентябрь; во второй декаде выпадет снег.

Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Новосибирске. Ничего утешительного. До +20 градусов воздух в сентябре прогреется только в ближайшую субботу – 7 августа.

Со среды следующей недели в Новосибирске начнётся похолодание и зарядят дожди.

Самой холодной станет третья неделя сентября. Столбик термометра в дневные часы с 19 по 22 сентября не будет подниматься выше отметки +2 градуса. В ночные часы температура упадёт до -1…-5 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, 19 и 20 сентября в Новосибирске ожидаются дождь и первый мокрый снег.

Напомним в начале августа над Алтайским краем прошёл крупный град.