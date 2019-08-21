Подросток зарезал ровесника из-за ссоры

Лента новостейПредложить новость
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Подросток зарезал ровесника из-за ссорыРубрика: проиcшествия
03.09.2019 11:02
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело; подросток-убийца – задержан.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Убийство».
Как сообщается на сайте ведомства, 2 сентября в районе автобусной остановке в городе Усть-Куте между двумя подростками произошла ссора. Один из молодых людей достал нож и нанёс несколько ударов своему оппоненту. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Следователи устанавливают причины и обстоятельства преступления.
Напомним, в середине августа в Краснодарском крае девятилетняя сестра зарезала шестилетнего брата.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости
Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Грести мусор руками
Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...
Новости по теме
Популярное