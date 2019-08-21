Подросток зарезал ровесника из-за ссоры

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Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело; подросток-убийца – задержан.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Убийство».

Как сообщается на сайте ведомства, 2 сентября в районе автобусной остановке в городе Усть-Куте между двумя подростками произошла ссора. Один из молодых людей достал нож и нанёс несколько ударов своему оппоненту. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Следователи устанавливают причины и обстоятельства преступления.

Напомним, в середине августа в Краснодарском крае девятилетняя сестра зарезала шестилетнего брата.