Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

фото пресс-службы Сибирского фестиваля бега

Множество мероприятий посетят новосибирцы 7 сентября; кроме забегов жителей города ждёт выступление популярной группы MBAND.

Главный спортивный праздник Новосибирска «Сибирский фестиваль бега – 2019» пройдёт 7 сентября. Сиб.фм подготовил расписание этого торжественного события.

ХXII Новосибирский полумарафон Александра Раевича.

8:00 – Открытие стартово-финишного городка.

10:40-10:55 – Официальная церемония открытия фестиваля;

11:00 – старт забега на 1,5 километра для девочек 2005 года рождения;

11:20 – старт забега на 1,5 километра для мальчиков 2005 года рождения;

11:45 – старт забега на 3,6 километра для девушек, рождённых в 2002-2004;

12:05 – старт забега на 3,6 километра для юношей, рождённых в 2002-2004;

12:20 – старт забега на 3,6 километра для всех желающих;

13:00 – старт забега на дистанцию 21,5 километра для женщин;

13:07 – старт забега на дистанцию 21,5 километра для мужчин;

15:00-15:30 – основная церемония награждения и культурная программа.

Чемпионат ползунков

11:00 – старт мероприятия на площадке возле оперного театра. Участвуют дети до 1 года, которые ещё не могут ходить. Дистанция составит 7 метров, на её прохождение будет дано 2 минуты.

Сибирский велопробег-2019

15:00 – сбор у ГПНТБ.

16:00 – старт колонны от Кирова, 76. Велосипедисты проедутся по центру правого берега, Октябрьскому мосту и обратно. Маршрут составит около 15 километров. В конце всех ожидают фотографии и призы.

18:00 – окончание мероприятия.

Парад российского студенчества

18:00 – Парад российского студенчества в Новосибирской области стартует от площади перед ГПНТБ. Шествие пройдёт по Октябрьской магистрали до площади Ленина. Ожидается, что мероприятие посетят более 8000 студентов.

В 21:00 со своими самыми громкими хитами для молодёжи выступит группа MBAND.

Напомним, 31 августа новосибирские волейболисты заняли второе место на чемпионате мира.