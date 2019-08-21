Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

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Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019Рубрика: общество, спорт
03.09.2019 11:43
фото пресс-службы Сибирского фестиваля бега
Множество мероприятий посетят новосибирцы 7 сентября; кроме забегов жителей города ждёт выступление популярной группы MBAND.
Главный спортивный праздник Новосибирска «Сибирский фестиваль бега – 2019» пройдёт 7 сентября. Сиб.фм подготовил расписание этого торжественного события.
ХXII Новосибирский полумарафон Александра Раевича.
8:00 – Открытие стартово-финишного городка.
10:40-10:55 – Официальная церемония открытия фестиваля;
11:00 – старт забега на 1,5 километра для девочек 2005 года рождения;
11:20 – старт забега на 1,5 километра для мальчиков 2005 года рождения;
11:45 – старт забега на 3,6 километра для девушек, рождённых в 2002-2004;
12:05 – старт забега на 3,6 километра для юношей, рождённых в 2002-2004;
12:20 – старт забега на 3,6 километра для всех желающих;
13:00 – старт забега на дистанцию 21,5 километра для женщин;
13:07 – старт забега на дистанцию 21,5 километра для мужчин;
15:00-15:30 – основная церемония награждения и культурная программа.
Чемпионат ползунков
11:00 – старт мероприятия на площадке возле оперного театра. Участвуют дети до 1 года, которые ещё не могут ходить. Дистанция составит 7 метров, на её прохождение будет дано 2 минуты.
Сибирский велопробег-2019
15:00 – сбор у ГПНТБ.
16:00 – старт колонны от Кирова, 76. Велосипедисты проедутся по центру правого берега, Октябрьскому мосту и обратно. Маршрут составит около 15 километров. В конце всех ожидают фотографии и призы.
18:00 – окончание мероприятия.
Парад российского студенчества
18:00 – Парад российского студенчества в Новосибирской области стартует от площади перед ГПНТБ. Шествие пройдёт по Октябрьской магистрали до площади Ленина. Ожидается, что мероприятие посетят более 8000 студентов.
В 21:00 со своими самыми громкими хитами для молодёжи выступит группа MBAND.
Напомним, 31 августа новосибирские волейболисты заняли второе место на чемпионате мира.
Никита Минин
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