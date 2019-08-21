Пропавшего под Новосибирском 11-летнего мальчика нашли живым

фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Ребёнок пропал 2 сентября в посёлке Мошково; на его поиски отправились волонтёры из поискового отряда.

В Новосибирской области нашли 11-летнего мальчика, который пропал 2 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают поисковики, в рабочем посёлке Мошково родители, находясь в процессе переезда, оставили ребёнка одного в 13:00, чтобы перевезти вещи в новый дом. Своему сыну они сказали, чтобы он никуда не ходил и дожидался их. Когда взрослые вернулись в 18:00, мальчик уже исчез.

Волонтёры из поискового отряда искали светловолосого ребёнка в сером спортивном костюме, синей футболке и тёмных кроссовках.

К счастью, сейчас мальчику ничего не угрожает.

Напомним, 30 августа поисковики нашли пропавших в тайге пенсионера с внуком.