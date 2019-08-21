Пропавшего под Новосибирском 11-летнего мальчика нашли живым

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС
Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет
Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий
Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Пропавшего под Новосибирском 11-летнего мальчика нашли живымРубрика: общество, проиcшествия
03.09.2019 17:08
фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Ребёнок пропал 2 сентября в посёлке Мошково; на его поиски отправились волонтёры из поискового отряда.
В Новосибирской области нашли 11-летнего мальчика, который пропал 2 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают поисковики, в рабочем посёлке Мошково родители, находясь в процессе переезда, оставили ребёнка одного в 13:00, чтобы перевезти вещи в новый дом. Своему сыну они сказали, чтобы он никуда не ходил и дожидался их. Когда взрослые вернулись в 18:00, мальчик уже исчез.
Волонтёры из поискового отряда искали светловолосого ребёнка в сером спортивном костюме, синей футболке и тёмных кроссовках.
К счастью, сейчас мальчику ничего не угрожает.
Напомним, 30 августа поисковики нашли пропавших в тайге пенсионера с внуком.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский таксист получил год колонии за трагедию на дамбе ГЭС
Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет
Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий
Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное