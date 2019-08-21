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Ребёнок пострадал в ночной аварии в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

03.09.2019 23:05

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу; по дороге он врезался в два автомобиля, после чего влетел в дом.

Новосибирец въехал в дом на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте»

По словам полицейских, водитель седана Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, после чего вылетел на встречную полосу и врезался ещё в два автомобиля, после чего влетел в дом №16 по улице Большевистской.

В «Ниссане» во время аварии находился ребёнок, который в результате разбил голову. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию частично подтвердили.

«Сообщение об аварии поступило в 22:15. На данный момент информации по пострадавшим у нас нет. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции. Подробности выясняются», – пояснили Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 3 сентября 2019 года мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области.

Дарья Мелехова

Теги: ДТП гу мвд пострадали дети

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Ребёнок пострадал в ночной аварии в Новосибирске

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«Сибирь» победила в первом матче КХЛ

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вчера 20:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сорвал бывшей подтяжку лица и может сесть на шесть лет

вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

Forbes нашёл «избавление» Москвы в новосибирской шаурме

вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

вчера 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

вчера 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

вчера 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

вчера 13:17 Хроника 0 Коммент.

Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

вчера 11:31 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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