Ребёнок пострадал в ночной аварии в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу; по дороге он врезался в два автомобиля, после чего влетел в дом.

Новосибирец въехал в дом на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте»

По словам полицейских, водитель седана Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, после чего вылетел на встречную полосу и врезался ещё в два автомобиля, после чего влетел в дом №16 по улице Большевистской.

В «Ниссане» во время аварии находился ребёнок, который в результате разбил голову. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию частично подтвердили.

«Сообщение об аварии поступило в 22:15. На данный момент информации по пострадавшим у нас нет. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции. Подробности выясняются», – пояснили Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 3 сентября 2019 года мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области.