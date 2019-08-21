Ребёнок пострадал в ночной аварии в Новосибирске

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Ребёнок пострадал в ночной аварии в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
03.09.2019 23:05
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Мужчина не справился с управлением и автомобиль вылетел на встречную полосу; по дороге он врезался в два автомобиля, после чего влетел в дом.
Новосибирец въехал в дом на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте»
По словам полицейских, водитель седана Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в полицейскую машину, после чего вылетел на встречную полосу и врезался ещё в два автомобиля, после чего влетел в дом №16 по улице Большевистской.
В «Ниссане» во время аварии находился ребёнок, который в результате разбил голову. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию частично подтвердили.
«Сообщение об аварии поступило в 22:15. На данный момент информации по пострадавшим у нас нет. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции. Подробности выясняются», – пояснили Сиб.фм в ведомстве.
Напомним, 3 сентября 2019 года мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку
Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира
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