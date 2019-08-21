Ребёнок в Новосибирске вырвался из рук педофила

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Ребёнок в Новосибирске вырвался из рук педофилаРубрика: проиcшествия
03.09.2019 09:41
фото с сайта pixabay.com
Полиция проводит проверку по факту сообщения о педофиле в СМИ; случаи преступлений против половой неприкосновенности детей на ОбьГЭСе правоохранителям неизвестны.
В отделе полиции «Советский» начата проверка по факту сообщения в СМИ о поимке педофила в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске.
Жители микрорайона ОбьГЭС были шокированы сообщением о том, что в окрестностях якобы орудует педофил. В социальных сетях люди обсуждали, что мужчина пытался надругаться над мальчиком и даже затащил его за гаражи. Однако ребёнку удалось вырваться, убежать и рассказать обо всём родителям.
«Мы подтверждаем, что по факту информации, размещённой в СМИ, идёт проверка. Факт задержания кого-то, подозреваемого в педофилии, места не имел», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, в Новосибирске несколько месяцев разыскивают маньяка-педофила.
Татьяна Картавых
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