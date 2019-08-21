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Ребёнок в Новосибирске вырвался из рук педофила

Рубрика: проиcшествия

03.09.2019 09:41

фото с сайта pixabay.com

Полиция проводит проверку по факту сообщения о педофиле в СМИ; случаи преступлений против половой неприкосновенности детей на ОбьГЭСе правоохранителям неизвестны.

В отделе полиции «Советский» начата проверка по факту сообщения в СМИ о поимке педофила в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске.

Жители микрорайона ОбьГЭС были шокированы сообщением  о том, что в окрестностях якобы орудует педофил. В социальных сетях люди обсуждали, что мужчина пытался надругаться над мальчиком и даже затащил его за гаражи. Однако ребёнку удалось вырваться, убежать и рассказать обо всём родителям.

«Мы подтверждаем, что по факту информации, размещённой в СМИ, идёт проверка. Факт задержания кого-то, подозреваемого в педофилии, места не имел», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске несколько месяцев разыскивают маньяка-педофила.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область полиция педофил ОбьГЭС

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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