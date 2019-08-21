Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

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Эксперты сайта «Авито» проанализировали, в каких городах и какого размера бельё покупают женщины; в Новосибирске в лидерах бюстгальтеры четвёртого размера.

Аналитики «Авито» выяснили, что самый распространённый среди жительниц Новосибирска размер бюстгальтера – 75 D. Проще говоря, четвёртый. Именно с такой маркировкой в Новосибирской области чаще всего приобретают бельё. При этом самый распространённый среди россиянок размер – В, что на два размера меньше новосибирского показателя.

В среднем жительницы Новосибирска в 2019 году тратили на покупку белья около 700 рублей. Выше всего средний ценник на бельё в Ростове-на-Дону – примерно 2000 рублей.

Напомним, 21 августа сибиряк выставил на продажу коллекцию десятирублёвок за 2 миллиона рублей.