Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

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Самые пышногрудые женщины живут в НовосибирскеРубрика: общество
03.09.2019 16:52
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Эксперты сайта «Авито» проанализировали, в каких городах и какого размера бельё покупают женщины; в Новосибирске в лидерах бюстгальтеры четвёртого размера.
Аналитики «Авито» выяснили, что самый распространённый среди жительниц Новосибирска размер бюстгальтера – 75 D. Проще говоря, четвёртый. Именно с такой маркировкой в Новосибирской области чаще всего приобретают бельё. При этом самый распространённый среди россиянок размер – В, что на два размера меньше новосибирского показателя.
В среднем жительницы Новосибирска в 2019 году тратили на покупку белья около 700 рублей. Выше всего средний ценник на бельё в Ростове-на-Дону – примерно 2000 рублей.
Напомним, 21 августа сибиряк выставил на продажу коллекцию десятирублёвок за 2 миллиона рублей.
Татьяна Картавых
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