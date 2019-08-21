Сельский староста спас из огня школьный автобус под Новосибирском

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Сельский староста спас из огня школьный автобус под НовосибирскомРубрика: общество
03.09.2019 14:42
фото ГУ МЧС по Новосибирской области
В Мошковском районе чествуют героя; староста села Кайлы спас из огня автобус для перевозки школьников.
Важное для селян транспортное средство спас из огня староста села Кайлы в Мошковском районе Новосибирской области.
По данным МЧС, пожар случился в боксе местного транспортного предприятия. Ещё до прибытия добровольной пожарной команды тушить возгорание начали местные жители. Староста вывел из горящего помещения важный для населённого пункта транспорт. Об этом сообщает сайт МЧС по Новосибирской области со ссылкой на местные СМИ.
«Я успокоился только когда отогнал автобус на безопасное расстояние. Он всего один у нас, доставляет детей в школу, возит селян на работу и в больницу. Я не мог поступить иначе, просто отсиживаясь в сторонке», – скромно вспоминает добровольный пожарный Алексей Кудряшов.
Установлено, что пожар возник из-за аварийного режима работы оборудования. На ликвидацию возгорания ушло более двух часов.
Напомним, 31 августа омич спас тонущего пятилетнего мальчика.
Татьяна Картавых
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