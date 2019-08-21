Сибирь победила в первом матче КХЛ

Фото Денис Винокуров

В первом домашнем матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.

Во вторник, 3 сентября состоялся первый матч в сезоне 2019-2020 Континентальной хоккейной лиги у ХК «Сибирь». Новосибирцы принимали на своём поле хабаровский «Амур».

Первую шайбу забили гости. Отличился Владислав Ушенин. Однако во втором периоде Максим Казаков сравнял счёт. В середине третьего периода сибиряки вырвались вперёд. Шайбу в ворота хабаровчан забил Юусо Пуустинен.

Напомним, 3 сентября на сайте Сиб.фм опубликован календарь игр ХК "Сибирь" в сентябре.