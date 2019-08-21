Сибирь победила в первом матче КХЛ

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Сибирь победила в первом матче КХЛРубрика: спорт
03.09.2019 22:03
Фото Денис Винокуров
В первом домашнем матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.
Во вторник, 3 сентября состоялся первый матч в сезоне 2019-2020 Континентальной хоккейной лиги у ХК «Сибирь». Новосибирцы принимали на своём поле хабаровский «Амур».
Первую шайбу забили гости. Отличился Владислав Ушенин. Однако во втором периоде Максим Казаков сравнял счёт. В середине третьего периода сибиряки вырвались вперёд. Шайбу в ворота хабаровчан забил Юусо Пуустинен.
Напомним, 3 сентября на сайте Сиб.фм опубликован календарь игр ХК "Сибирь" в сентябре.
Анатолий Якимов
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