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Сибирь победила в первом матче КХЛ

Рубрика: спорт

03.09.2019 22:03

Фото Денис Винокуров

В первом домашнем матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» со счётом 2:1.

Во вторник, 3 сентября состоялся первый матч в сезоне 2019-2020 Континентальной хоккейной лиги у ХК «Сибирь». Новосибирцы принимали на своём поле хабаровский «Амур».

Первую шайбу забили гости. Отличился Владислав Ушенин. Однако во втором периоде Максим Казаков сравнял счёт. В середине третьего периода сибиряки вырвались вперёд. Шайбу в ворота хабаровчан забил Юусо Пуустинен.

 

Напомним, 3 сентября на сайте Сиб.фм опубликован календарь игр ХК "Сибирь" в сентябре.

Анатолий Якимов

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» Новосибирск

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сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

сегодня 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

сегодня 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

сегодня 14:51 Политика 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

сегодня 13:17 Хроника 0 Коммент.

Полумарафон Александра Раевича, чемпионат ползунков и велопробег: расписание Сибирского фестиваля бега-2019

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за обморока пассажира

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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