Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

фото Ирины Алашкевич из социальной сети «ВКонтакте»

Во время визита в Иркутскую область президент узнал о чиновнице, которая оскорбила людей, пострадавших от наводнения в Тулуне.

Начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от наводнения людей «быдлом» и «бичевнёй», отстранили от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Это вчера подтвердил губернатор», – цитирует издание Дмитрия Пескова.

Однако издание «Иркутск Сегодня» сообщает со ссылкой на правительство области, что официально Ирина Алашкевич находится в отпуске.

Ранее Сиб.фм писал, что 15 августа в сети появилась запись, на которой женщина рассказывает о встрече Владимира Путина с жителями Иркутской области. В процессе она не раз оскорбляет пострадавших от наводнения людей. Проведённая экспертиза установила, что голос принадлежит Ирине Алашкевич, главе пресс-службы губернатора региона.

Когда 2 сентября президент услышал об этой истории, он назвал чиновницу «непорядочным человеком».

Напомним, 21 августа корреспонденты Сиб.фм выяснили, какими словами власти называли людей.