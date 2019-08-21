Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

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Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики ПутинаРубрика: политика, общество
03.09.2019 14:51
фото Ирины Алашкевич из социальной сети «ВКонтакте»
Во время визита в Иркутскую область президент узнал о чиновнице, которая оскорбила людей, пострадавших от наводнения в Тулуне.
Начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от наводнения людей «быдлом» и «бичевнёй», отстранили от работы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Это вчера подтвердил губернатор», – цитирует издание Дмитрия Пескова.
Однако издание «Иркутск Сегодня» сообщает со ссылкой на правительство области, что официально Ирина Алашкевич находится в отпуске.
Ранее Сиб.фм писал, что 15 августа в сети появилась запись, на которой женщина рассказывает о встрече Владимира Путина с жителями Иркутской области. В процессе она не раз оскорбляет пострадавших от наводнения людей. Проведённая экспертиза установила, что голос принадлежит Ирине Алашкевич, главе пресс-службы губернатора региона.
Когда 2 сентября президент услышал об этой истории, он назвал чиновницу «непорядочным человеком».
Напомним, 21 августа корреспонденты Сиб.фм выяснили, какими словами власти называли людей.
Никита Минин
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