Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

фото и видео Елены Яткиной из Instagram

Танцовщицы опубликовали видео в Instagram; в нём три девушки веселятся и пародируют известные танцевальные движения.

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на котором она и её подруги зажигают под песню Shaggy – It wasn’t me.

«Больше кайфа вам – как в этом видео», – гласит подпись под роликом.

Хотя цель видео – привлечь внимание к набору в школу танцев, девушки не стараются продемонстрировать свой профессионализм. Они просто весело проводят время, пародируя самые популярные в социальных сетях танцевальные движения, и показывают, что занятия хореографией тоже могут поднимать настроение.

«Косячить тоже нужно уметь красиво», – пишут подписчики в комментариях под видео, которое уже набрало почти 30 тысяч просмотров.

Напомним, 24 августа новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города.