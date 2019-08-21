Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

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Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверкРубрика: общество
03.09.2019 15:16
фото и видео Елены Яткиной из Instagram
Танцовщицы опубликовали видео в Instagram; в нём три девушки веселятся и пародируют известные танцевальные движения.
Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на котором она и её подруги зажигают под песню Shaggy – It wasn’t me.
«Больше кайфа вам – как в этом видео», – гласит подпись под роликом.
Хотя цель видео – привлечь внимание к набору в школу танцев, девушки не стараются продемонстрировать свой профессионализм. Они просто весело проводят время, пародируя самые популярные в социальных сетях танцевальные движения, и показывают, что занятия хореографией тоже могут поднимать настроение.
«Косячить тоже нужно уметь красиво», – пишут подписчики в комментариях под видео, которое уже набрало почти 30 тысяч просмотров.
Напомним, 24 августа новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города.
Никита Минин
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