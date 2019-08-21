В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

Фото из группы «Новосинеглазово» в социальной сети «ВКонтакте»

Необычное поздравление для учеников Новосинеглазовской средней школы подготовила кавер-группа; артисты исполнили песню «Рюмка водки на столе».

Выбор репертуара для праздничного концерта, посвящённого Дню знаний, шокировал местных жителей. По информации, размещённой на странице группы Новосинеглазова в социальной сети «ВКонтакте», кавер-группа «Сентябрь» давала концерт на площадке переде домом культуры. При этом, несмотря на праздничный день и большое количество детей среди зрителей, артисты исполняли в основном взрослые песни.

На кадрах видно, что дети во время исполнения песни «Рюмка водки на столе» стоят в недоумении. Как будто они попали на взрослый праздник.

Как написала местная жительница, концерт начался с песни Георгия Лепса «Рюмка водки на столе», а продолжился композицией WWW группы «Ленинград».

Местные жители активно обсуждают выступление в социальных сетях. Так, например, один написал, что когда приходишь на праздник, посвящённый Дню знаний, хочется услышать детские песни «Учат в школе», «Вместе весело шагать» и другие.

Напомним, 2 сентября один из цветочных салонов в Новосибирске оставил школьников без праздничных букетов.