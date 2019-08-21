В Новосибирской области пропал 11-летний мальчик

фото поискового отряда «Маяк»

Поисковый отряд «Маяк» объявил в розыск несовершеннолетнего жителя Мошковского района; мальчик пропал 2 сентября.

В Новосибирской области объявили в розыск Дмитрия Горячева. 11-летний мальчик 2 сентября в период с 13:00 до 18:00 ушёл из дома в рабочем посёлке Мошково и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Димы Горячева: рост 120 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые.

Был одет в спортивный костюм серого цвета, синюю футболку и тёмные кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения мальчика, просьба сообщить в полицию по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393-09-11.

Напомним, 30 августа в тайге были найдены живыми потерявшиеся дед с внуком.