В Новосибирской области пропал 11-летний мальчик

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В Новосибирской области пропал 11-летний мальчикРубрика: общество, проиcшествия
03.09.2019 13:38
фото поискового отряда «Маяк»
Поисковый отряд «Маяк» объявил в розыск несовершеннолетнего жителя Мошковского района; мальчик пропал 2 сентября.
В Новосибирской области объявили в розыск Дмитрия Горячева. 11-летний мальчик 2 сентября в период с 13:00 до 18:00 ушёл из дома в рабочем посёлке Мошково и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы Димы Горячева: рост 120 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые, коротко стриженные, глаза голубые.
Был одет в спортивный костюм серого цвета, синюю футболку и тёмные кроссовки.
Если вам что-либо известно о месте нахождения мальчика, просьба сообщить в полицию по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393-09-11.
Напомним, 30 августа в тайге были найдены живыми потерявшиеся дед с внуком.
Татьяна Картавых
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