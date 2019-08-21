В новосибирском Академгородке построят башню высотой 200 метров

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В новосибирском Академгородке построят башню высотой 200 метровРубрика: общество
03.09.2019 09:53
Фото с сайта pixabay.com
Уникальное сооружение построят для изучения невесомости в земных условиях; новое здание будет возведено в рамках реализации проектов Междисциплинарного исследовательского комплекса аэродинамики, машиностроения и энергетики.
На территории Академгородка появится ещё одна «высотка» – башня сбрасывания. Об этом сообщает сайт журнала «Наука в Сибири».
«Здание высотой около 200 метров предназначено для изучения невесомости в земных условиях. Внутри него расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости», – рассказал директор ИТ СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Маркович.
Он уточнил, что внутри капсулы, которая движется по цилиндру, расположено экспериментальное оборудование. В настоящее время подобные исследования можно проводить при помощи параболических полётов на самолёте. Однако такие эксперименты достаточно дороги. Кроме того, в них вынуждены участвовать люди, да и осуществить их можно всего несколько раз в год.
Исследования будут проходить в рамках реализации проектов Междисциплинарного исследовательского комплекса аэродинамики, машиностроения и энергетики.
По словам учёного, несмотря на то, что эффект невесомости будет длиться в башне сбрасывания всего 9 секунд, этого времени будет достаточно для проведения экспериментов. Подобные сооружения, существующие в России, или недостаточно высоки, или расположены на закрытых предприятиях.
Напомним, в конце августа стало известно о выведении нового сорта томатов сибирскими учёными.
Анатолий Якимов
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