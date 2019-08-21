Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосибирске

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Аналитики hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Сибири; в Новосибирске предложили «сатанинскую» зарплату.

Эксперты hh.ru провели анализ рынка вакансий в августе и назвали самые высокие зарплаты, на которые могут претендовать соискатели.

Лидером рейтинга стала новосибирская вакансия для организатора проекта экспедиционно-курьерского бизнеса. Претендент должен иметь опыт организации бизнеса, работы в компаниях США, а также организации процессов доставки. За работу предлагают «сатанинское» вознаграждение – 666 тысяч рублей в месяц или 10 тысяч долларов США.

На втором месте вакансия из Иркутской области. Здесь за 270 тысяч ищут механика ЗИФ. На третьем – Красноярский край. Здесь руководителю проекта предлагают 250 тысяч в месяц. Там же за 206 тысяч рублей ищут бурового мастера.

Остальные высокооплачиваемые вакансии предлагают сибирякам зарплату в 200 тысяч. За такую сумму в Кемерове ищут бизнес-ассистента, в Иркутске и Барнауле менеджеров, в Новокузнецке – главного эксперта металлургического производства, в Томске – ИТ-архитектора, а в Омске – ветеринарного врача.

Напомним, 2 сентября был опубликован рейтинг регионов с самой высокой зарплатой учителей.