Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

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Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
04.09.2019 08:05
Фото с сайта Новосибирского зоопарка
Животные переехали из небольшого тесного домика в просторный вольер; теперь они пытаются рыть там подкопы.
Луговые собачки Новосибирского зоопарка продолжают исследовать новый вольер, в который они переехали пару недель назад. Видео с играми животных опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.
«Их перевели в новое жилище в день рождения зоопарка, 25 августа. В тот день было открытие этого вольера. Раньше они жили в небольшом домике рядом с мангустами, сейчас же у них просторный вольер», – поделилась с Сиб.фм Анна.
Подписчики Анны в комментариях заметили, что собачки упорно роют норки в насыпи в вольере. Одна и жительниц Новосибирска поинтересовалась, куда они хотят вырыть подкоп, но Анна сообщила, что об этом никому неизвестно.
Напомним, в мае 2018 года детёнышей редкого вида куньих перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка.
Дарья Мелехова
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