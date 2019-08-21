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Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

04.09.2019 08:05

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Животные переехали из небольшого тесного домика в просторный вольер; теперь они пытаются рыть там подкопы.

Луговые собачки Новосибирского зоопарка продолжают исследовать новый вольер, в который они переехали пару недель назад. Видео с играми животных опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

«Их перевели в новое жилище в день рождения зоопарка, 25 августа. В тот день было открытие этого вольера. Раньше они жили в небольшом домике рядом с мангустами, сейчас же у них просторный вольер», – поделилась с Сиб.фм Анна.

Подписчики Анны в комментариях заметили, что собачки упорно роют норки в насыпи в вольере. Одна и жительниц Новосибирска поинтересовалась, куда они хотят вырыть подкоп, но Анна сообщила, что об этом никому неизвестно.

Напомним, в мае 2018 года детёнышей редкого вида куньих перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка.

Дарья Мелехова

Теги: животные видео Новосибирский зоопарк

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вчера 20:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:11 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области рассказал о планах по развитию сельских территорий

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Две тысячи новосибирцев уже выбрали мэра

вчера 17:55 Политика 0 Коммент.

Андрей Травников: проведение диспансеризации в Новосибирской области должно быть усилено

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Автобус не смог: размытая дорога сорвала первый учебный день в школе под Новосибирском

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Хитрая сибирячка обманула косметологов на крупную сумму

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку

вчера 15:42 Политика 0 Коммент.

Сибирячки в коротких шортах станцевали пародию на тверк

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

вчера 14:51 Политика 0 Коммент.

Сельский староста спас из огня школьный автобус под Новосибирском

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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