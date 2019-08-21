Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

Животные переехали из небольшого тесного домика в просторный вольер; теперь они пытаются рыть там подкопы.

Луговые собачки Новосибирского зоопарка продолжают исследовать новый вольер, в который они переехали пару недель назад. Видео с играми животных опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

«Их перевели в новое жилище в день рождения зоопарка, 25 августа. В тот день было открытие этого вольера. Раньше они жили в небольшом домике рядом с мангустами, сейчас же у них просторный вольер», – поделилась с Сиб.фм Анна.

Подписчики Анны в комментариях заметили, что собачки упорно роют норки в насыпи в вольере. Одна и жительниц Новосибирска поинтересовалась, куда они хотят вырыть подкоп, но Анна сообщила, что об этом никому неизвестно.

Напомним, в мае 2018 года детёнышей редкого вида куньих перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка.