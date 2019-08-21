Видео: недовольный клиент при помощи биты заставил парикмахеров побриться налысо

фото и видео Jexen news из telegram

В Нур-Султане мужчина, угрожая бейсбольной битой, заставил побриться парикмахеров; за это его потом жестоко избили и заставили извиниться.

Жителю Казахстана не понравилось, как его сына подстригли в барбершопе, и он решил заставить парикмахеров поплатиться за это. Видео, на котором владелец заведения и работники прощаются со своими волосами, было опубликовано на Telegram-канале @jexennews.

Недовольный клиент, угрожая бейсбольной битой, заставляет парикмахеров по очереди брить друг другу голову. Затем то же самое он предлагает сделать и владельцу барбершопа.

«Вот так ребята стригут в The Barbers», – отмечает мужчина, которому не понравилось, как в заведении подстригли его сына.

Мужчина использует нецензурные выражения и под конец спрашивает, нет ли у пострадавших претензий к нему. Ответ – «нет».

Однако вскоре появился второй ролик, на котором ранее недовольный клиент стоит перед камерой с разбитым лицом. Неизвестные заставляют его извиниться в полубессознательном состоянии:

«Прошу прощения за то, что постриг пацанов. Я сделал большую ошибку. Такого больше не повторится», – говорит мужчина, истекая кровью.

Напомним, 2 сентября стало известно, что избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку.