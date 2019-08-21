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Видео: недовольный клиент при помощи биты заставил парикмахеров побриться налысо

Рубрика: проиcшествия

03.09.2019 12:29

фото и видео Jexen news из telegram

В Нур-Султане мужчина, угрожая бейсбольной битой, заставил побриться парикмахеров; за это его потом жестоко избили и заставили извиниться.

Жителю Казахстана не понравилось, как его сына подстригли в барбершопе, и он решил заставить парикмахеров поплатиться за это. Видео, на котором владелец заведения и работники прощаются со своими волосами, было опубликовано на Telegram-канале @jexennews.

Недовольный клиент, угрожая бейсбольной битой, заставляет парикмахеров по очереди брить друг другу голову. Затем то же самое он предлагает сделать и владельцу барбершопа. 

«Вот так ребята стригут в The Barbers», – отмечает мужчина, которому не понравилось, как в заведении подстригли его сына.

Мужчина использует нецензурные выражения и под конец спрашивает, нет ли у пострадавших претензий к нему. Ответ – «нет».

Однако вскоре появился второй ролик, на котором ранее недовольный клиент стоит перед камерой с разбитым лицом. Неизвестные заставляют его извиниться в полубессознательном состоянии:

«Прошу прощения за то, что постриг пацанов. Я сделал большую ошибку. Такого больше не повторится», – говорит мужчина, истекая кровью. 

Напомним, 2 сентября стало известно, что избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку.

Никита Минин

Теги: происшествия волосы парикмахерская

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Лента новостей

Предложить новость

Сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина

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Сельский староста спас из огня школьный автобус под Новосибирском

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске в шестой раз пройдёт масштабная выставка недвижимости

сегодня 14:09 Бизнес 0 Коммент.

Мотоциклист погиб в аварии в Новосибирской области

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сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Детсад с радиацией нашли в Кузбассе

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

Календарь игр ХК «Сибирь» в сентябре

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

«Она непорядочный человек»: Путина возмутило поведение чиновницы, оскорбившей пострадавших от наводнения

сегодня 10:02 Политика 0 Коммент.

В новосибирском Академгородке построят башню высотой 200 метров

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок в Новосибирске вырвался из рук педофила

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

Сергей Лазарев поделился недовольным детским фото со своего Дня знаний

сегодня 08:19 Общество 0 Коммент.

Холодно и мокро: погода в Новосибирске 3 сентября

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

Гадюка напугала жителей посёлка под Новосибирском

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Рост уровня жизни в Новосибирске отмечают эксперты

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Учёные создали перспективную вакцину для борьбы с ВИЧ

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки

вчера 23:45 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин посетил Иркутскую область с рабочим визитом

вчера 23:20 Общество 0 Коммент.

Пятилетнего ребёнка на самокате сбили в Новосибирске

вчера 21:27 Хроника 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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