Видео: недовольный клиент при помощи биты заставил парикмахеров побриться налысо

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Видео: недовольный клиент при помощи биты заставил парикмахеров побриться налысоРубрика: проиcшествия
03.09.2019 12:29
фото и видео Jexen news из telegram
В Нур-Султане мужчина, угрожая бейсбольной битой, заставил побриться парикмахеров; за это его потом жестоко избили и заставили извиниться.
Жителю Казахстана не понравилось, как его сына подстригли в барбершопе, и он решил заставить парикмахеров поплатиться за это. Видео, на котором владелец заведения и работники прощаются со своими волосами, было опубликовано на Telegram-канале @jexennews.
Недовольный клиент, угрожая бейсбольной битой, заставляет парикмахеров по очереди брить друг другу голову. Затем то же самое он предлагает сделать и владельцу барбершопа.
«Вот так ребята стригут в The Barbers», – отмечает мужчина, которому не понравилось, как в заведении подстригли его сына.
Мужчина использует нецензурные выражения и под конец спрашивает, нет ли у пострадавших претензий к нему. Ответ – «нет».
Однако вскоре появился второй ролик, на котором ранее недовольный клиент стоит перед камерой с разбитым лицом. Неизвестные заставляют его извиниться в полубессознательном состоянии:
«Прошу прощения за то, что постриг пацанов. Я сделал большую ошибку. Такого больше не повторится», – говорит мужчина, истекая кровью.
Напомним, 2 сентября стало известно, что избившие новосибирца росгвардейцы попали под служебную проверку.
Никита Минин
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