Золушка превратилась в тыкву: неудачная укладка обернулась для сибирячки катастрофой

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Золушка превратилась в тыкву: неудачная укладка обернулась для сибирячки катастрофойРубрика: общество, woman
03.09.2019 14:22
фото с портала Flamp.ru
Женщина пришла в салон красоты для преображения; то, что она увидела в зеркале, заставило её ужаснуться.
Праздник испорчен: жительница Новосибирска отправилась в местный салон, чтобы навести красоту перед важным мероприятием. Когда преображение закончилось, она не поверила, что видит в отражении зеркала себя.
«Девочки, если хотите в важный для вас день макияж, локоны или еще что то обращайтесь только к проверенным мастерам, не стоит надеяться на то что в этом вам помогут тут. Администратор уверяла, что мастер опытный, что все будет хорошо, а в результате испорчено настроение», – оставила свой отзыв на Flamp недовольная клиентка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
В 8:40 женщина отправилась на мероприятие, а уже в 13:00 от локонов и макияжа не осталось ни следа. Вот такая вот сибирская сказка.
Напомним, 2 августа стало известно, что жительница Новосибирска впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты.
Никита Минин
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