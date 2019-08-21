Четырёхлетний мальчик погиб от удара током

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Четырёхлетний мальчик погиб от удара токомРубрика: проиcшествия
04.09.2019 17:03
фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Омской области
По факту смерти четырёхлетнего ребёнка в Омске возбуждено уголовное дело; он получил смертельный удар током.
В Омской области четырёхлетний мальчик погиб от поражения электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 3 сентября примерно в 17:00 в частном доме ребёнок играл под кухонным столом, пока его мать готовила ужин. В какой-то момент он ухватился за провод, который находился под напряжением, и его ударило током. В результате поражения электричеством четырёхлетний мальчик погиб ещё до приезда скорой.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства трагедии.
Напомним, 2 сентября заряжающийся телефон убил током 10-летнюю девочку.
Никита Минин
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