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Четырёхлетний мальчик погиб от удара током

Рубрика: проиcшествия

04.09.2019 17:03

фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Омской области

По факту смерти четырёхлетнего ребёнка в Омске возбуждено уголовное дело; он получил смертельный удар током. 

В Омской области четырёхлетний мальчик погиб от поражения электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 3 сентября примерно в 17:00 в частном доме ребёнок играл под кухонным столом, пока его мать готовила ужин. В какой-то момент он ухватился за провод, который находился под напряжением, и его ударило током. В результате поражения электричеством четырёхлетний мальчик погиб ещё до приезда скорой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, 2 сентября заряжающийся телефон убил током 10-летнюю девочку. 

 

Никита Минин

Теги: Омская область ребенок погиб

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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