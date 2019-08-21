Эколог разместил социальную рекламу на трупе животного в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автор плаката выловил мешок с трупом животного и решил оставить сообщение хозяину; идея новосибирца шокировала пользователей соцсетей.

Житель частного сектора выловил из реки мешок с трупом собаки или кошки, а затем решил задеть совесть хозяина. Сегодня, 4 сентября, автор социальной рекламы рассказал о финале скандальной истории в городском сообществе «АСТ-54».

Шокирующая находка взволновала новосибирцев ещё 27 августа. Тогда подписчик паблика поехал на рыбалку и нашёл чёрный мешок из полиэтилена с приклеенным плакатом.

«В мешке трупп. Хозяин этого животного, ты дибил! Труп животного уж точно не нужно выбрасывать в водоём! По городу Новосибирску работает служба проблемных животных. Если вы обнаружили труп животного или у вас погиб ваш питомец, вы можете к ним обратиться. Они БЕСПЛАТНО заберут тело и правильно его утилизируют. (БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ). Тел. 380-42- 01», – гласило сообщение (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Телефон, указанный на мешке, полностью совпадает с номером муниципального «Новосибирского центра по проблемам домашних животных», занимающегося отловом, стерилизацией и кремацией бездомных собак и кошек.

«Данный мешок с запиской выложил на дорогу я, предварительно достав его из ручья и упаковав дополнительно ещё в два мешка (чтоб не пахло). В данном мешке был труп, какого именно животного, сообщить не могу, так как не заглядывал. Данную записку я приклеил не для рекламы службы, а как сообщение тому, кто скинул труп в ручей», – сообщил автор поста Антон Кириенко.

Городской активист пояснил, что бонусом этого поступка было то, что «остальные проходящие также узнали, что нужно делать с трупами животных. Ну и многократным бонусом оказалось то, что это разместили в "АСТ"».

28 августа труп забрали сотрудники НЦПДЖ, пояснил автор социальной рекламы.

Напомним, 2 сентября известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки.