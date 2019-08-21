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Эколог разместил социальную рекламу на трупе животного в Новосибирске

Рубрика: общество

04.09.2019 15:30

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автор плаката выловил мешок с трупом животного и решил оставить сообщение хозяину; идея новосибирца шокировала пользователей соцсетей.

Житель частного сектора выловил из реки мешок с трупом собаки или кошки, а затем решил задеть совесть хозяина. Сегодня, 4 сентября, автор социальной рекламы рассказал о финале скандальной истории в городском сообществе «АСТ-54».

Шокирующая находка взволновала новосибирцев ещё 27 августа. Тогда подписчик паблика поехал на рыбалку и нашёл чёрный мешок из полиэтилена с приклеенным плакатом.

«В мешке трупп. Хозяин этого животного, ты дибил! Труп животного уж точно не нужно выбрасывать в водоём! По городу Новосибирску работает служба проблемных животных. Если вы обнаружили труп животного или у вас погиб ваш питомец, вы можете к ним обратиться. Они БЕСПЛАТНО заберут тело и правильно его утилизируют. (БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ). Тел. 380-42- 01», – гласило сообщение (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Телефон, указанный на мешке, полностью совпадает с номером муниципального «Новосибирского центра по проблемам домашних животных», занимающегося отловом, стерилизацией и кремацией бездомных собак и кошек.

«Данный мешок с запиской выложил на дорогу я, предварительно достав его из ручья и упаковав дополнительно ещё в два мешка (чтоб не пахло). В данном мешке был труп, какого именно животного, сообщить не могу, так как не заглядывал. Данную записку я приклеил не для рекламы службы, а как сообщение тому, кто скинул труп в ручей», – сообщил автор поста Антон Кириенко.

Городской активист пояснил, что бонусом этого поступка было то, что «остальные проходящие также узнали, что нужно делать с трупами животных. Ну и многократным бонусом оказалось то, что это разместили в "АСТ"».

28 августа труп забрали сотрудники НЦПДЖ, пояснил автор социальной рекламы.

Напомним, 2 сентября известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки.

Никита Манько

Теги: экология реклама права животных соцсети

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Следим за станцией «Спортивная»: в Новосибирске заработала онлайн-трансляция строительства

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

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сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Три жилых дома сгорели ночью в Новосибирске

сегодня 10:06 Хроника 1 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

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сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Видео: луговые собачки исследуют новый вольер в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Наевшийся галлюциногенных грибов мужчина вломился в чужую квартиру в Барнауле

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Бердчанин разыскивает нападавшего на его несовершеннолетнюю дочь мужчину

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские музейные экспозиции не попали в список лучших в стране

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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