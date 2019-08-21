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Экс-глава Росавиации в Сибири предстал перед судом за взятки

Рубрика: общество

04.09.2019 19:27

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

Подчинённый дал начальнику взятку в 120 тысяч рублей за покровительство; обвиняемый уже потерял высокий пост.

Бывший начальник Западно-Сибирского управления Росавиации Вячеслав Сороговец обвиняется во взятках на крупную сумму. Сегодня, 4 сентября, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры огласил обвинение высокопоставленному чиновнику, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Расследование уголовного дела по двум эпизодам взяток было завершено в июне. Согласно материалам дела, начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта получил от подчинённого около 120 тысяч рублей «за общее покровительство и попустительство по службе» в ноябре 2018 года.

Затем, в феврале 2019 года, чиновник получил около 25 тысяч рублей от одной из авиакомпаний, утверждают гособвинители.

Дело продолжит рассматриваться в Центральном районном суде.

Напомним, 30 августа экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку.

Никита Манько

Теги: чиновники взятки суд Транспортная прокуратура

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сегодня 19:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:27 Общество 0 Коммент.

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Красотки в небе: сибирячки зависли в воздухе ради эффектных фото

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Сотни детей эвакуировали из школы под Новосибирском

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетний мальчик погиб от удара током

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут выиграть земельный участок на фестивале «Жить на природе»

сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Ещё не раз перестанет крутиться: новосибирцев предупредили об остановках колеса обозрения

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Победа» запустит рейсы из Новосибирска в Таиланд и на Хайнань

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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