Экс-глава Росавиации в Сибири предстал перед судом за взятки

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Экс-глава Росавиации в Сибири предстал перед судом за взяткиРубрика: общество
04.09.2019 19:27
Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм
Подчинённый дал начальнику взятку в 120 тысяч рублей за покровительство; обвиняемый уже потерял высокий пост.
Бывший начальник Западно-Сибирского управления Росавиации Вячеслав Сороговец обвиняется во взятках на крупную сумму. Сегодня, 4 сентября, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры огласил обвинение высокопоставленному чиновнику, сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела по двум эпизодам взяток было завершено в июне. Согласно материалам дела, начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта получил от подчинённого около 120 тысяч рублей «за общее покровительство и попустительство по службе» в ноябре 2018 года.
Затем, в феврале 2019 года, чиновник получил около 25 тысяч рублей от одной из авиакомпаний, утверждают гособвинители.
Дело продолжит рассматриваться в Центральном районном суде.
Напомним, 30 августа экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку.
Никита Манько
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