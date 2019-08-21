Экс-глава Росавиации в Сибири предстал перед судом за взятки

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

Подчинённый дал начальнику взятку в 120 тысяч рублей за покровительство; обвиняемый уже потерял высокий пост.

Бывший начальник Западно-Сибирского управления Росавиации Вячеслав Сороговец обвиняется во взятках на крупную сумму. Сегодня, 4 сентября, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры огласил обвинение высокопоставленному чиновнику, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела по двум эпизодам взяток было завершено в июне. Согласно материалам дела, начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта получил от подчинённого около 120 тысяч рублей «за общее покровительство и попустительство по службе» в ноябре 2018 года.

Затем, в феврале 2019 года, чиновник получил около 25 тысяч рублей от одной из авиакомпаний, утверждают гособвинители.

Дело продолжит рассматриваться в Центральном районном суде.

Напомним, 30 августа экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку.