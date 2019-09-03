Эксперты назвали самые вредные марки полуфабрикатов из свинины

Лента новостейПредложить новость
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Эксперты назвали самые вредные марки полуфабрикатов из свининыРубрика: общество
05.09.2019 07:44
Фото с сайта Pixabay.com
Специалисты проверили семь брендов; два из них попали в чёрный список по версии Росконтроля.
Росконтроль проверил семь марок полуфабрикатов из свинины и назвал самые вредные из них. Результатами исследования эксперты поделились на сайте организации.
В проверке участвовали полуфабрикаты таких брендов, как «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла», «Глобус».
В первую очередь эксперты обратили внимание на то, насколько мясо можно назвать натуральным. В результате по этому критерию в чёрный список попали продукты марки «Мясновъ», где был обнаружен растительный углеводный компонент, которого не должно быть в мясе.
Вторым критерием стала свежесть продукта. По нему проверку не прошли два бренда: «Мясновъ» и «Карусели». При анализе у продуктов этих фирм были обнаружены признаки залежавшегося мяса: посторонний запах, неплотная консистенция (ямка, образующаяся при надавливании на продукт, медленно выравнивается), а также липкая поверхность продукта.
Третьим критерием стала безопасность употребления продукта. По этому признаку «проиграла» марка «Билла». При исследовании мяса этой фирмы были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Марка была внесена в чёрный список Росконтроля, однако эксперты уверяют, что при правильной термической обработке риск навредить здоровью минимален.
К продуктам остальных фирм у исследователей серьёзных претензий не было.
Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Экс-претендент на должность мэра Новосибирска открыл магазин для геев в Берлине
Красноярские хирурги спасли нуждающегося в срочной пересадке сердца мужчину
Картину с изображением Иисуса продаёт новосибирец за два миллиона рублей
Новосибирец попросил обезопасить полуразрушенную казарму от детских игр
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
В поисках санкционки
На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...
Новости по теме
Популярное