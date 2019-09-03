Эксперты назвали самые вредные марки полуфабрикатов из свинины

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Специалисты проверили семь брендов; два из них попали в чёрный список по версии Росконтроля.

Росконтроль проверил семь марок полуфабрикатов из свинины и назвал самые вредные из них. Результатами исследования эксперты поделились на сайте организации.

В проверке участвовали полуфабрикаты таких брендов, как «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла», «Глобус».

В первую очередь эксперты обратили внимание на то, насколько мясо можно назвать натуральным. В результате по этому критерию в чёрный список попали продукты марки «Мясновъ», где был обнаружен растительный углеводный компонент, которого не должно быть в мясе.

Вторым критерием стала свежесть продукта. По нему проверку не прошли два бренда: «Мясновъ» и «Карусели». При анализе у продуктов этих фирм были обнаружены признаки залежавшегося мяса: посторонний запах, неплотная консистенция (ямка, образующаяся при надавливании на продукт, медленно выравнивается), а также липкая поверхность продукта.

Третьим критерием стала безопасность употребления продукта. По этому признаку «проиграла» марка «Билла». При исследовании мяса этой фирмы были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Марка была внесена в чёрный список Росконтроля, однако эксперты уверяют, что при правильной термической обработке риск навредить здоровью минимален.

К продуктам остальных фирм у исследователей серьёзных претензий не было.

Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.