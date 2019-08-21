Ещё не раз перестанет крутиться: новосибирцев предупредили об остановках колеса обозрения

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Ещё не раз перестанет крутиться: новосибирцев предупредили об остановках колеса обозренияРубрика: общество, культура
04.09.2019 12:29
фото со страницы ДК «Круг» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске продолжается тестирование самого высокого за Уралом колеса обозрения; горожан предупредили о его остановках.
Самое высокое за Уралом колесо обозрения, построенное в Новосибирске, всё ещё проходит тестирование. Проработав буквально несколько дней в середине августа, колесо было остановлено. По официальной версии – для дальнейшего тестирования. Жители же Новосибирска, пришедшие на аттракцион, уверяли в социальных сетях, что сотрудники колеса заявляли о его поломке.
Теперь колесо снова включили. И сразу же предупредили горожан о возможных срывах в работе.
«Мы все еще продолжаем тестировать и настраивать иллюминацию. Поэтому, в случае необходимости ее отключения возможно временное закрытие аттракциона, так как его работа в темноте не допускается. Ведь только в темное время суток возможно наблюдать, тестировать и корректировать рисунки и эффекты. Программа ещё в процессе написания и мы хотим, чтобы наша иллюминация была лучшей в своём роде!» – сообщили на официальной странице ДК «Круг» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Об остановке аттракциона новосибирцев и гостей города обещают оперативно оповещать в соцсетях.
Напомним, 9 августа во время тестирования колеса обозрения люди на несколько минут застряли на высоте.
Татьяна Картавых
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